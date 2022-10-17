Новини Золочівщини
09:12, 09 березня 2023
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Внаслідок влучання ворожої ракети у Золочівській громаді загинуло п'ятеро людей. У громаді оголошено триденну жалобу.

Внаслідок влучання ворожої ракети у Золочівській громаді загинуло п'ятеро людей. У громаді оголошено триденну жалобу.
Gazeta
Фото: НУС
9 березня росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, зокрема й по Львівщині. Внаслідок влучання ворожої ракети у селі Велика Вільшаниця, за 17 км від Золочева, загинули п'ятеро людей.
Вночі, о 2 год. 48 хв. на Львівщині оголосили повітряну тривогу. Росіяни атакували Україну ракетами кілька годин. Одна з ворожих ракет, близько 4 години ранку, впала у Золочівській громаді. Спершу повідомляли, що загинули четверо людей – двоє чоловіків та двоє жінок, однак, під час розбору завалів кількість жертв збільшилась до п'яти. Тіло ще одного чоловіка витягнули з-під завалів. У момент падіння ракети люди перебували у себе вдома.
Свої співчуття родинам загиблих висловив міський голова Золочева Ігор Гриньків. Ігор Гриньків розповів, що ракета впала в один із житлових будинків і повністю його зруйнувала, сусідній будинок знищило вибуховою хвилею.
«Ракета впала в будинок, там перебували двоє людей – чоловік та дружина. Їхні тіла викинуло з будинку, ми їх знайшли за кілька метрів на дворі. Тіла ще трьох людей у сусідньому будинку витягли вже з-під завалів, їх засипало... Це були дуже хороші, господарчі люди», – розповів Ігор Гриньків.
У громаді оголошено триденну жалобу.
 
Станом на 8 годину ранку пожежу, яку спричинила ракета, пожежники загасили. Вогонь знищив два житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.
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