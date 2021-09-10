Належне ставлення і дотримання прав затриманих та взятих під варту осіб

Днями відвідала ізолятор тимчасового тримання № 1 ГУНП у Львівській області. Т.в.о. начальника ізолятора, старший лейтенант поліції Андрій Колодзінський ознайомив з роботою ізолятора та розповів про дотримання європейських норм щодо утримання затриманих та взятих під варту осіб. Сам ізолятор тимчасового тримання оновили за європейськими стандартами та з врахуванням рекомендації щодо дотримання прав людини.

У нас встановлено 24 відеокамери, які розташовані так, щоб не було «мертвих точок», тобто кожен крок затриманого відслідковується. Це не просто заходи безпеки, це також превентивні методи щодо запобігання порушенню прав людини, жорстокому поводженню та безпідставним звинуваченням особового складу у неправомірних діях. Створені умови утримання враховують вимоги Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у місцях несвободи та Комітету проти тортур Ради Європи. Кожна камера обладнана системою регулювання подачі свіжого повітря, регуляторами яскравості світла, гарячою та холодною водою, санвузолом, шафками для особистих речей. Є душова, кімната підігріву їжі. Триразове харчування відбувається відповідно до норм, затверджених Кабінетом міністрів України.

Леся ГОРГОТА

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– В ізоляторі оновили камери для затриманих, кімнати для побачень та для проведення слідчих дій, кімнату медичного огляду тощо, –Заклад обладнаний новітньою системою електронної фіксації «Custody Records», впровадження якої є прикладом сучасної світової практики поліцейської діяльності. Її технічні можливості дозволяють користувачам дистанційно спостерігати за затриманими у будь-який час доби та автоматизувати роботу поліцейських. Золочівською міською радою було надано субвенцію в рамках комплексних програм «Фінансова підтримка ізолятора тимчасового тримання № 1 на 2022 рік». За ці кошти закуплено нову комп’ютерну техніку, монітор 50 дюймів (для відеоспостереження), що сприяло покращенню умов праці поліцейських. У рамках програми «Фінансова підтримка ізолятора тимчасового тримання № 1 на 2023 рік» закуплено ще 8 відеокамер та комплектуючих (станом на 15.06.2023 вже встановлені).Облаштоване також місце для прогулянок на свіжому повітрі, турнік для занять спортом. Затриманий може слідкувати за новинами із друкованих ЗМІ та радіо. В ізоляторі утримуються затримані із Золочівського району, Перемишлян, буває зі Львова скеровують. Коли людина затримана чи взята під варту, це ще не означає, що вона винна. Тому кожна особа, навіть, якщо вона обмежена у пересуванні, має право на належне до неї ставлення і дотримання її прав, передбачених Законом.