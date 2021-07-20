Новини Золочівщини
08:30, 10 вересня 2021
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Контррозвідка СБУ блокувала канал нелегального переправлення іноземців до країн ЄС

Контррозвідка СБУ блокувала канал нелегального переправлення іноземців до країн ЄС
Gazeta
Фото: НУС
Контррозвідники СБУ спільно з працівниками ДМС України в рамках операції «Мігрант» на Львівщині виявили та затримали 24-х громадян Бразилії, які незаконно перебувають на території України та мали намір потрапити до країн ЄС.
Встановлено, що до організації каналу нелегальної міграції причетний місцевий підприємець - колишній працівник органів внутрішніх справ. Іноземців він розміщував у власному готелі під легендою «футбольних вболівальників з Бразилії».
Наразі здійснюється перевірка затриманих нелегалів на можливу причетність до скоєння злочинів на території України та за кордоном, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, які причетні до організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України.
В рамках чинного законодавства будуть вжиті заходи щодо примусового повернення іноземців та притягнення до відповідальності винних осіб.
Заходи із викриття проводились контррозвідниками Управління та оперативниками Стрийського РВ УСБУ у Львівській області.
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