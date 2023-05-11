В. Кравчук,

державний фітосанітарний інспектор – провідний спеціаліст

ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області

На офіційному сайті МКЗР розміщено повідомлення ЄОЗР про перше виявлення кукурудзяної листяної совки (Spodoptera frugiperda) на території Туреччини включені до списку А1 «Карантинні організми, відсутні в Україні» Переліку регульованих шкідливих організмів, який затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.11.2006 року № 716 (зі змінами).Ці карантинні для України шкідники мають широкий спектр рослин-господарів, з якими можуть поширюватись і потрапити на територію України з імпортними рослинними вантажами. Особливе занепокоєння викликає факт виявлення кукурудзяної листяної совки в Туреччині, оскільки ця країна – одна з головних експортерів свіжих овочів та фруктів до України.Як впізнати кукурудзяну листяну совку: метелики сіро-коричневі, розмах крил 32-38 мм, передні крила самки від сірого до сіро-коричневого кольору, у самця вони темніші з темними мітками і блідими смужками, задні крила білі. Яйця прикріплені на листковій пластинці іноді двома шарами, яйцекладки вкриті шаром сірих щетинок з черевця самок. Гусениці старшого віку завдовжки 35-40 мм, можуть бути від зеленого до коричневого кольору. За високої щільності і нестачі їжі, гусениці, які готуються до залялькування майже чорні. У дорослої гусениці є характерний жовтий малюнок на голові (у вигляді перевернутої літери Y).Ознаки пошкодження: кукурудзяна листяна совка – широкий поліфаг, який може завдавати шкоди будь-яким рослинам з родин: капустяні (Brassicaceae), гарбузові (Cucurbitaceae), злакові (Poaceae), але віддає перевагу злаковим культурам, таким як кукурудза, рис, сорго. Пошкоджує також цибулю, арахіс, перець, баклажан, хризантему, гвоздику, герань, бавовник, батат, томат, люцерну, тютюн, квасолю. Гусениці грубо об’їдають листя чим завдають суттєвої шкоди рослинам, зрідка спостерігається опадання листя. Іноді гусениці підгризають рослини, при цьому особливо пошкоджується розсада. На рослинах кукурудзи гусениці можуть завдавати шкоди качанам, прогризаючи ходи в зернах, а також вигризають отвори в плодах томатів, баклажанів.Заходи захисту: Осінній обробіток ґрунту в міжряддях та пристовбурних кругах. Розпушування ґрунту в період заляльковування гусениць першого покоління. При пошкодженні гусеницями совки понад 20–25 % листя — обприскування інсектицидами або біопрепаратами.