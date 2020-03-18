Новини Золочівщини 14:01, 25 березня 2020 126 0 Карантин в Україні продовжено до 24 квітня

Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити карантинні заходи на 30 днів і розширити надзвичайну ситуацію на всю територію України. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 25 березня. Таким чином, усі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління мають продовжити карантинні заходи до 24 квітня 2020 року. Рішення Кабінету Міністрів також передбачає можливість продовження карантину.

Gazeta Фото: НУС

Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити карантинні заходи на 30 днів і розширити надзвичайну ситуацію на всю територію України. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 25 березня.

Таким чином, усі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління мають продовжити карантинні заходи до 24 квітня 2020 року.

Рішення Кабінету Міністрів також передбачає можливість продовження карантину.

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