11 нагород привезли юні золочів'яни з чемпіонату Львівської області з кіокушинкай карате серед дітей

29 жовтня 2022 року відбувся чемпіонат Львівської області з кіокушинкай карате серед дітей у таких вікових категоріях: 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 років. Загальна кількість учасників на чемпіонаті – 520 осіб. Золочів представляли 15 осіб, 11 з яких вибороли нагороди.

Перше місце вибороли Володимир Золотов, Назар Солтівський та Ілля Шалапа. Друге місце посіли Віктор Красносельський, Давид Козак, Олена Скрипець, Вікторія Кіндрат, Олександр Голдій та Давид Дворянський. Третє місце посіли Остап Салабай та Давид Стояновський.

Сенсей Володимир Красносельський та його учні щиро дякують міському голові Золочева Ігорю Гриньківу та відділу з питань освіти Золочівської міської ради за надання автотранспорту для поїздки на змагання.