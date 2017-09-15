Новини Золочівщини
18:13, 04 листопада 2022
236
0

11 нагород привезли юні золочів'яни з чемпіонату Львівської області з кіокушинкай карате серед дітей

11 нагород привезли юні золочів'яни з чемпіонату Львівської області з кіокушинкай карате серед дітей
Gazeta
Фото: НУС
29 жовтня 2022 року відбувся чемпіонат Львівської області з кіокушинкай карате серед дітей у таких вікових категоріях: 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 років. Загальна кількість учасників на чемпіонаті – 520 осіб. Золочів представляли 15 осіб, 11 з яких вибороли нагороди.
Перше місце вибороли Володимир Золотов, Назар Солтівський та Ілля Шалапа. Друге місце посіли Віктор Красносельський, Давид Козак, Олена Скрипець, Вікторія Кіндрат, Олександр Голдій та Давид Дворянський. Третє місце посіли Остап Салабай та Давид Стояновський.
Сенсей Володимир Красносельський та його учні щиро дякують міському голові Золочева Ігорю Гриньківу та відділу з питань освіти Золочівської міської ради за надання автотранспорту для поїздки на змагання.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
У Золочеві відбулась ярмарка спорту
У Золочеві відбулась ярмарка спорту
15.09.17, Новини Золочівщини
Перемоги дзюдоїстів та боксерів
Перемоги дзюдоїстів та боксерів
10.12.14, Спорт
Перемоги дзюдоїстів
Перемоги дзюдоїстів
05.12.14, Спорт
Перші перемоги олімпійського тижня
Перші перемоги олімпійського тижня
23.06.14, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.