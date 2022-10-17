Новини Золочівщини
14:07, 17 жовтня 2022
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«Укренерго» попередило про можливі аварійні відключення електроенергії внаслідок російської атаки

«Укренерго» попередило про можливі аварійні відключення електроенергії внаслідок російської атаки
Gazeta
Фото: НУС
Громадян закликають дотримуватися режиму економного споживання електроенергії, щоб бригади «Укренерго» не позбавляли побутових споживачів світла.
В Україні можуть запровадити графік аварійних відключень електроенергії після атак ЗС РФ на об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба національної енергетичної компанії «Укренерго».
У заяві сказано, що вранці, 17 жовтня, російські війська цілеспрямовано атакували об'єкти енергетичної інфраструктури, які розташовані у північних та центральних регіонах України.
Після ударів на місці обстрілів працюють бригади «Укренерго», які займаються усуненням наслідків атак окупантів.
Національна енергокомпанія запевняє, що ситуація в українській енергосистемі перебуває під контролем, проте через пошкодження в Україні можуть запровадити графік аварійних відключень електроенергії.
«Із завданням навести паніку ворог не впорався. Нас не залякати! Проте, диспетчерський центр Укренерго не відкидає можливості запровадження графіків аварійних відключень. Тому важливо дотримуватись режиму економного споживання електроенергії по всій країні, особливо у вечірні години доби», — підсумували в «Укренерго», коментуючи ранкові удари ЗС РФ по об'єктах критичної інфраструктури.
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