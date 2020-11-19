Дорогі вчителі!

Від імені командування Навчального Центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України та особового складу, вітаємо Вас зі святом Дня вчителя!



Немає більш благородної місії , ніж давати людям знання, готувати їх до життя в суспільстві.



Безсумнівно одна з найвідповідальніших та необхідних професій на землі - Вчитель.



Всім, що становить самі основи цивілізації, людство зобов'язане людям, які непросто володіють знаннями, але можуть донести ці знання до своїх учнів. У цей святковий день від усього серця бажаємо Вам та вашому колективу мирного неба, доброго здоров'я, сімейного благополуччя, щастя та успіхів у всіх справах і починаннях!



Зі святом , дякуємо за вашу ратну працю!