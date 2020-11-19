Новини Золочівщини
05:30, 02 жовтня 2022
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Дорогі вчителі!

Дорогі вчителі!
Gazeta
Фото: НУС
Від імені командування Навчального Центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України та особового складу, вітаємо Вас зі святом Дня вчителя!

Немає більш благородної місії , ніж давати людям знання, готувати їх до життя в суспільстві.

Безсумнівно одна з найвідповідальніших та необхідних професій на землі - Вчитель.

Всім, що становить самі основи цивілізації, людство зобов'язане людям, які непросто володіють знаннями, але можуть донести ці знання до своїх учнів. У цей святковий день від усього серця бажаємо Вам та вашому колективу мирного неба, доброго здоров'я, сімейного благополуччя, щастя та успіхів у всіх справах і починаннях!

Зі святом , дякуємо за вашу ратну працю!
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