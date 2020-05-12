Про обов'язкові медичні огляди та нові антитютюнові обмеження: зміни у законодавстві



І.С. Білас, завідувач відділу

Золочівський районний відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» інформує про головні зміни у законодавстві починаючи з липня 2022 року, необхідно проводити обов’язковий медичний огляд відповідно до законів та підзаконних актів України, зокрема ст.26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-XII:Обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди повинні проходити працівники:– підприємства харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;– лікувально-профілактичні, дошкільні і навчально-виховні заклади;водопровідних споруд, об’єктів комунально-побутового обслуговування;– інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність, яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь;– зайнятті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.Роботодавець зобов’язаний власним коштом профінансувати та організувати проведення попереднього і періодичного медичного огляду працівників. У випадку недотримання своєчасності та організації обов’язкового медичного огляду працівників і допущення їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку, відповідальність несуть власники підприємств, установ, організацій або уповноваженні ними органи. Також у свою чергу працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений строк обов’язкових медоглядів у повному обсязі, необхідно відсторонити від роботи та притягнути до дисциплінарної відповідальності.В Україні з 11 липня 2022 року набувають чинності нові антитютюнові обмеження. Тепер електронні сигарети, кальяни, як і звичайні сигарети заборонено вживати у громадських місцях. Тепер у громадських місцях заборонено вживати:– пристроїв для тютюнових виробів без ії згоряння;– трав’яних виробів для куріння;– тютюнових виробів;– кальянів;– електронних сигарет.Місцями громадського користування є: заклади ресторанного господарства, медичні установи, спортивні, фізкультурно-оздоровчі споруди, навчальні заклади та об’єкти культурного призначення, готелі та гуртожитки, приміщення підприємств, установ та організацій, офісні та державні споруди, зупинки громадського транспорту, вокзали, станції та приміщення аеропортів, дитячі майданчики, місця загального користування житлових будинків, ліфти, підземні переходи.Відповідно до ст.175 Кодексу України про адміністративні правопорушення куріння тютюнових виробів у заборонених законом місцях, а також в інших місцях визначених рішенням ОТГ, загрожуватиме порушникові попередженням або накладанням штрафу.