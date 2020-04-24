Розширено перелік витрат, дозволених для включення до податкової знижки

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що платники податку за результатами 2020 року зможуть включити до податкової знижки витрати на медичну допомогу на боротьбу з коронавірусом у повному обсязі, без обмежень, передбачених п.166.3.2 ст. 166 Податкового кодексу України.

Така новація запроваджена Законом України від 30.03.2020 р. № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».



Законом дозволено включення до податкової знижки:

- суми коштів або вартості лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим;

- дезінфекційних засобів і антисептиків; медичного обладнання;

- засобів індивідуального захисту;

- медичних виробів для скринінгу хворих;

- розхідних матеріалів для надання медичної допомоги;

- медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень;

- медичних виробів, лабораторне обладнання, розхідних матеріалів для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень тощо);

- засобів особистої гігієни;

- продуктів харчування та/або товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.



При цьому, зазначені вище кошти, обладнання, товари, матеріали добровільно перераховані (передані) протягом карантину:

- громадськім об’єднанням; благодійним організаціям;

- закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власності;

- іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань та/або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я.



Для отримання податкової знижки з медичних витрат на лікування (COVID-19), платнику податків необхідно подати за місцем своєї податкової адреси річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за підсумками 2020 року, тобто з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року.



Разом з декларацією необхідно надавати копії платіжних документів, які підтверджують здійснені платником податків витрати на медичні послуги.

Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області