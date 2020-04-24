ОДПІ
Розширено перелік витрат, дозволених для включення до податкової знижки
Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що платники податку за результатами 2020 року зможуть включити до податкової знижки витрати на медичну допомогу на боротьбу з коронавірусом у повному обсязі, без обмежень, передбачених п.166.3.2 ст. 166 Податкового кодексу України.
Така новація запроваджена Законом України від 30.03.2020 р. № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».
Законом дозволено включення до податкової знижки:
- суми коштів або вартості лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим;
- дезінфекційних засобів і антисептиків; медичного обладнання;
- засобів індивідуального захисту;
- медичних виробів для скринінгу хворих;
- розхідних матеріалів для надання медичної допомоги;
- медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень;
- медичних виробів, лабораторне обладнання, розхідних матеріалів для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень тощо);
- засобів особистої гігієни;
- продуктів харчування та/або товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.
При цьому, зазначені вище кошти, обладнання, товари, матеріали добровільно перераховані (передані) протягом карантину:
- громадськім об’єднанням; благодійним організаціям;
- закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власності;
- іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань та/або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я.
Для отримання податкової знижки з медичних витрат на лікування (COVID-19), платнику податків необхідно подати за місцем своєї податкової адреси річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за підсумками 2020 року, тобто з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року.
Разом з декларацією необхідно надавати копії платіжних документів, які підтверджують здійснені платником податків витрати на медичні послуги.
Cектор забезпечення роботи
Буського управління ГУ ДПС у Львівській області
Така новація запроваджена Законом України від 30.03.2020 р. № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».
Законом дозволено включення до податкової знижки:
- суми коштів або вартості лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим;
- дезінфекційних засобів і антисептиків; медичного обладнання;
- засобів індивідуального захисту;
- медичних виробів для скринінгу хворих;
- розхідних матеріалів для надання медичної допомоги;
- медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень;
- медичних виробів, лабораторне обладнання, розхідних матеріалів для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень тощо);
- засобів особистої гігієни;
- продуктів харчування та/або товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.
При цьому, зазначені вище кошти, обладнання, товари, матеріали добровільно перераховані (передані) протягом карантину:
- громадськім об’єднанням; благодійним організаціям;
- закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власності;
- іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань та/або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я.
Для отримання податкової знижки з медичних витрат на лікування (COVID-19), платнику податків необхідно подати за місцем своєї податкової адреси річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за підсумками 2020 року, тобто з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року.
Разом з декларацією необхідно надавати копії платіжних документів, які підтверджують здійснені платником податків витрати на медичні послуги.
Cектор забезпечення роботи
Буського управління ГУ ДПС у Львівській області
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)