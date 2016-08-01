nus.in.ua, 7 вересня 2017, 13:32

Днями у Києві проходив Національний круглий стіл «Розумні міста: інновації у місцевому самоврядуванні». Учасники круглого столу презентували досвід участі у проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ». Участь в роботі круглого столу взяв і міський голова Золочева Ігор Гриньків, котрий презентував присутнім «Розумну вулицю як поєднання безпеки та комфорту».

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

− Золочів третій рік поспіль співпрацює з Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ». За цей час спільно з Золочівською міською радою громада міста змогла втілити чимало проектів з енергозбереження, заміни водопровідних труб в будинках, що належать ОСББ тощо. Участь в Проекті дала новий поштовх у самоорганізації нашої громади. Люди згуртовуються, визначають першочергові потреби і пробують їх вирішити. І навіть ті, хто не ввійшов у Проект, шукають вже шляхи вирішення проблем іншими шляхами. Ця участь дала новий виток у створенні ОСББ у нашому місті. Також реалізовуємо проекти з енергозбереження у дитячих садочках. Окрім того, у Золочеві реалізовується Проект Smart City за підтримки ЄС/ПРООН, яким передбачено встановлення у нашому місті інформаційних кіосків, болардів − автоматичних обмежувачів руху транспорту в історичній частині міста, а також − «Розумні лавочки» із сонячними панелями для підзарядки гаджетів. Це реалізовуємо спільними зусиллями з Товариством «Золочів – Шьонінген: партнери». Я щиро дякую керівництву Проекту за співпрацю із нашим містом. Адже спільно ми змогли зробити дуже багато. А ще участь у Проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» дала нам неоціненний досвід. Досвід для нашої громади, коли люди розуміють, що власними зусиллями, спільною працею можна дуже багато досягнути. Участь у круглих столах, семінарах, тренінгах також дає можливість ознайомитись із досвідом інших громад та поділитись власним досвідом.

Міський голова Золочева вручив від вдячної громади нашого міста коровай менеджеру проектів Представництва Європейського Союзу в Україні Мирославі Дідух.

Леся ГОРГОТА