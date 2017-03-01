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Прокладають тротуар

nus.in.ua, 25 липня 2017, 11:55
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Прокладають тротуар

У Золочеві на вулиці Б. Хмельницького  проводяться роботи із прокладання тротуару.
Йосип БАРАБАШ, депутат Золочівської міської ради:
– У Золочеві робиться багато роботи з благоустрою та прокладання тротуарів. Приємно, що золочів‘яни люди не байдужі. Звертаються до міської ради із своїми потребами, турбують депутатів. Так на звернення мешканців, що на вулиці Б. Хмельницького проводяться роботи із прокладання тротуару.  Тож невдовзі і тут будуть прокладені гарненькі доріжки. Самі ж мешканці дбають про прибудинкову територію. Дуже приваблюють око чудові доглянуті квітники. Дуже тішить, що люди не чекають, коли хтось прийде щось для них робити, а самі долучаються до благоустрою. Це багатьох спонукає до дій.

Леся ГОРГОТА
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