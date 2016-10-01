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Продовжуються роботи на вулиці Бродівській

nus.in.ua, 27 липня 2017, 13:26
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Продовжуються роботи на вулиці Бродівській

У Золочеві продовжуються роботи з прокладання тротуару на вулиці Бродівській.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Роботи розпочато ще минулого року. Частину грошей на облаштування тротуару було виділено з міського бюджету. Грошей завжди не вистачає, проте хочеться зробити дуже багато. Дякую за розуміння міському голові Львова Андрію Садовому. Львівська міська рада минулого року передбачила у своєму бюджеті і виділила нам на цю потребу 320 тисяч гривень. Якби Львів не виділив цих коштів, то роботи так  би і не розпочались. Відтак, торік змогли  зробити частину тротуару. Цього року, як і обіцяли, продовжуємо. Маємо ще зробити дорогу до церкви. Дуже надіявся, що Золочівська районна рада дасть якість кошти на ремонт доріг. Однак і цього року жодної гривні з районного бюджету на місто Золочів виділено не було.

Леся ГОРГОТА

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