nus.in.ua, 24 лютого 2017, 13:37

18–19 лютого 2017 року в спортивному залі Золочівського професійного ліцею відбувся 10-ий традиційний турнір з міні-футболу пам‘яті Героїв Крут серед юнаків 2005–2006 років народження. Участь у турнірі взяли вісім команд, які були розбиті згідно з жеребкуванням на дві групи. Урочисте відкриття турніру було розпочато з підняття Державного прапора України капітанами команд та виконання Державного гімну України.

Хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні, подвиг учасників Революції Гідності та Героїв Крут. Заступник директора Золочіської ДЮСШ Євген Завальнюк, представив організаційний комітет з проведення турніру, в який увійшли Володимир Недзельський (голова Золочівської райдержадміністрації), Жанна Царик (головний спеціаліст з питань фізичної культури та спорту), Йосип Барабаш (президент Золочівського ФК «Дружба»), Ігор Смолин (директор Золочівського професійного ліцею), Борис Лісовик (директор Золочівської ДЮСШ).

За результатами спортивної боротьби перше місце здобули футболісти команди «Покрова» м. Львів, на другому – ДЮСШ м. Дубно, третім став «Чемпіон» з Тернополя, 4 місце у команди ДЮСШ м. Золочів.

Кращим воротарем турніру визнаний Роман Буцій (ДЮСШ м. Золочів); кращий захисник – Мар’ян Дзюбич («Чемпіон» м. Тернопіль), кращий нападник турніру – Олександр Жаборецький (ДЮСШ м. Дубно), кращий гравець – Максиміліан Кічура («Покрова» м. Львів). Команда-переможець та призери турніру нагороджені пам‘ятними кубками, учасники – пам‘ятними медалями та дипломами організаторів турніру. Кращі гравці у номінаціях нагороджені призами та грамотами організаційного комітету. Нагороди вручали Володимир Бартошик, начальник відділу освіти Золочівської райдержадміністрації та Борис Лісовик, директор Золочівської ДЮСШ.

Турнір обслуговували – суддівська колегія у складі: Ярослава Завальнюка, Миколи Трофимчука, Андрія Завальнюка, лікар Степан Ковалик.

Організаційний комітет турніру та дирекція Золочівської ДЮСШ щиро дякують спонсорам – Золочівській райдержадміністрації, Золочівській міській раді, Золочівському ФК «Дружба», Золочівському РЕМ, Золочівському професійному ліцею за спортивний зал, розміщення та харчування учасників, підприємцям Мирону Видойнику, Івану Борщовському, Миколі Плясуну, Оресту Мелеху, Олегу Пастушку.