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ЩОБ МИТТЯ МАШИНИ БУЛО ВАМ В КАЙФ

nus.in.ua, 22 червня 2017, 19:38
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ЩОБ МИТТЯ МАШИНИ БУЛО ВАМ В КАЙФ


Найдешевші ціни і найякіснішу продукцію ви зможете знайти тільки ТУТ: 
м. Золочів, вул. Тернопільська, 17.
Цілодобова автомийка самообслуговування «GREEN WAVE» потішить вас доступною ціною: 
миття автомобіля - від 5 грн., пилососом - від 1 грн. 
Таких цін більше нема ніде.
З 23 години МЕГА вигідна пропозиція  – знижка 30 % для всіх. 
Ми стараємось для Вас!!!
Щоб миття машини було Вам в кайф.

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