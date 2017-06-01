ЩОБ МИТТЯ МАШИНИ БУЛО ВАМ В КАЙФ
nus.in.ua, 22 червня 2017, 19:38
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Найдешевші ціни і найякіснішу продукцію ви зможете знайти тільки ТУТ:
м. Золочів, вул. Тернопільська, 17.
Цілодобова автомийка самообслуговування «GREEN WAVE» потішить вас доступною ціною:
миття автомобіля - від 5 грн., пилососом - від 1 грн.
Таких цін більше нема ніде.
З 23 години МЕГА вигідна пропозиція – знижка 30 % для всіх.
Ми стараємось для Вас!!!
Щоб миття машини було Вам в кайф.
м. Золочів, вул. Тернопільська, 17.
Цілодобова автомийка самообслуговування «GREEN WAVE» потішить вас доступною ціною:
миття автомобіля - від 5 грн., пилососом - від 1 грн.
Таких цін більше нема ніде.
З 23 години МЕГА вигідна пропозиція – знижка 30 % для всіх.
Ми стараємось для Вас!!!
Щоб миття машини було Вам в кайф.
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