Нехай мир і радість, перемога правди будуть з усіма вами

nus.in.ua, 17 тра 2017, 10:08

6 травня, у день престольного празника Святого великомученика Побідоносця і Чудотворця Юрія, Високопреосвященніший Ігор, Митрополит Львівський, звершив в Архикатедральному Соборі Святого Юра торжественну Архиєрейську Божественну Літургію. Співслужили Високопреосвященнішому Владиці Преосвященніший Венедикт, Єпископ Чиказький, Преосвященніший Володимир, Єпископ-помічник Львівської Архиєпархії; Преосвященніший Василь, Екзарх Харківський, та Преосвященніший Борис, Єпископ єпархії св. Володимира Великого в Парижі для українців греко-католиків Франції, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу та Швейцарії.

На запрошення Львівської архієпархії УГКЦ участь в Архієрейській службі взяв і міський голова Золочева Ігор Гриньків.

До вірних із словами любові звернувся Преосвященніший Борис (Гудзяк), Єпископ єпархії св. Володимира Великого в Парижі:

– У нас з вами сьогодні празник любові Львівської церкви, нашої єдності у Христі, у любові один до одного. Хочу з цієї нагоди також засвідчити, що це не є лише наше свято. Образ Святого Юрія для нас є символом великої Божої любові. Він символізує любов Божу до нашого народу, до нашої Церкви, велику любов, яка перемагає ненависть, ту любов, яка здолала навіть імперію зла. Перед нашими очима, дивлячись на Вас, на Ваш храм, переживаючи з Вами сьогоднішнє свято Святого Юрія, є Божа Любов, якою ділився з цього місця Митрополит Андрей Шептицький. З цього місця коротко правив Патріарх Йосиф. Якою була радість для нас з вами, коли Владика Володимир на Спаса 1990 року вперше тут відправляв Архієрейську Літургію. Яка радість була у Вас того першого Великодня 1991 року у цьому храмі. Скільки із нашим, із Вашим, Юром, тою Львівською церквою пов’язано пережитів тої Божої Любові… Ми маєм колосальні виклики. Сьогодні годі уявити незалежність української держави без Юра, без спільноти Львівської церкви. Не сумнівайтеся, що ті, які хочуть подолати нашу державу, будуть все робити, щоб розкладати цю спільноту, цей храм і цей символ Божої Любові, символ Юрія Побідоносця. Сьогодні, як завжди, а може, як ніколи, наш світ, Україна, наші захисники, наша молодь, наші політики потребують молитви цілої церкви. Потребують Вашої молитви. Ми всі Вас потребуємо, ми Богові за Вас дякуємо, ми молимося за Вас і просимо, моліться і Ви цілою церквою за Патріарха, за єпископів, за політиків, за бідних, за тих на фронті… Моліться за ворогів, як нам заповідав Господь. І нехай мир і радість, перемога правди будуть завжди з усіма Вами.

На завершення відбувся Чин малого водосвяття та благословення вірних освяченою водою.

Також у цей день в Митрополичих палатах відбулося відкриття експозиції художніх робіт із зображенням Архикатедрального Собору Святого Юра та урочиста церемонія погашення серії сувенірних поштових марок та колекційних конвертів, на яких відображено ансамбль будівель Святоюрського комплексу та його художнє оздоблення. Унікальна марка та мистецька експозиція була розроблена львівськими художниками і дизайнерами з ініціативи Центру соціальних проектів «Хочу жити» спеціально до Дня Святого Юрія, який віддавна вважається покровителем Львова. Церемонію відкриття виставки та процедуру спецпогашення поштової марки здійснили Високопреосвященніший Ігор, Митрополит Львівський, Преосвященні владики Венедикт і Володимир; настоятель Архикатедрального Собору Святого Юра митрофорний протоієрей Роман Кравчик; міський голова Львова Андрій Садовий; Микола Ростов, директор Львівської дирекції ПАТ «Укрпошта», Роман Савчак, керівник Центру соціальних проектів «Хочу жити», та автор художніх робіт ─ Ольга Супрун.

У цей же час на подвір’ї перед Архикатедральним Собором Святого Юра ТМ «Юрашки» спільно з акторами Дитячого телевізійного театру «Юрашки» проводили святковий виступ та низку майстер-класів із виготовлення виробів народних промислів. Такі дійства на день Святого Юрія проводяться вже восьмий рік поспіль і покликані відродити традиції та культуру славетних Святоюрських ярмарків, що відбувалися у Львові ще з XVII-го століття.

Усі охочі могли поласувати унікальними пряниками «юрашками», які вважалися своєрідним символом Святоюрських ярмарків.

