Задля безпеки пішоходів

nus.in.ua, 23 грудня 2016, 12:33

Цьогоріч жителі міста Золочів отримали кілька нових тротуарів – на вул. Львівській, Тернопільській, Бродівській, Шашкевича, Січових Стрільців, Валовій тощо. Однак серед золочів'ян є й такі, які щодня долають «ходіння по ямах», дістаючись на роботу, до дитячого садка, лікарні чи просто автобусної зупинки, скаржаться на нерівні, не відремонтовані тротуари із перекошеною плиткою. Також гостро стає питання, коли йдуть дощі.

– До Золочівської міської ради надходить багато скарг від золочів‘ян щодо стану тротуарів по вул. Ак. Павлова, – розповідає Василь ГАВРИШКІВ, заступник міського голови Золочева. – Вулиця там вузька, тротуарів фактично немає. Люди, які йдуть до лікарні, чи в напрямку центру міста змушені ризикувати і прямувати проїжджою частиною. Також потребують капітального ремонту тротуари на вул. Спадистій та на вул. Промисловій. З цього приводу також маємо чимало звернень. Потребує ремонту під‘їзна дорога до ДНЗ № 7 «Веселка». Також тут необхідно влаштувати «кишеньку» для автомобілів. Рік завершується і, зрозуміло, що на все не вистачило ресурсу. Звичайно, що ці проблеми потрібно вирішувати. Частину коштів плануватимемо у міському бюджеті на наступний рік, частину надіємось отримати у якості співфінансування з обласного бюджету, за умови, що отримаємо гідну оцінку експертів обласного конкурсу мікропроектів.

Громада Золочева активна. Ми вже неодноразово писали про те, що мешканці міста долучаються до тих чи інших проектів, що реалізовуються у місті. Надіємось, що і в наступному році нам вистачить сил та натхнення реалізувати задумане.

