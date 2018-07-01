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Запрошуємо на 25 Форум видавців у Львові

nus.in.ua, 24 липня 2018, 10:09
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Запрошуємо на 25 Форум видавців у Львові

До старту Форуму видавців, що відбудеться 19-23 вересня у Львові, залишилося зовсім мало. Цьогоріч він ювілейний – 25-й, набув нову візуалізацію і став Book Forum Lviv.
Урочисте відкриття ювілейного 25 Форуму видавців відбудеться за участі президента України Петра Порошенка.
Про це повідомила президентка ГО «Форум видавців» Олександра Коваль під час прес-конференції.
За словами програмної директорки Форуму видавців Софії Челяк, упродовж п'яти днів можна буде відвідати 1000 культурних та освітніх заходів, поспілкуватися з авторами і придбати книжки. Весь Львів традиційно перетвориться на Форум видавців, адже події відбуватимуться не лише у Палаці Мистецтв, а й у 50 локаціях міста.
Фокусна тема цьогорічного Форуму видавців – Ринок свободи.
«В рамках фокусної теми будемо говорити про те, як кожен з нас «торгує» своїми уявленнями про свободу під тиском обставин: щоразу підвищуючи або знижуючи ставки. Про те, як визначається ціна на свободу, залежно від умов торгівлі та суб'єкту, який стає її споживачем. Про спекуляції поняттями свободи, які активно використовуються у пропаганді», – сказала Олександра Коваль.
Спеціальними гостями Форуму видавців будуть Марсі Шор та Енн Епплбом.
Попередньо вартість квитків на Форум видавців буде становити 50 грн. за один день та 100 грн. – за п'ять.
В рамках Форуму видавців відбудеться церемонія нагородження видавців 25 найкращих книжок «BFL Best Book Award». Міжнародний літературний фестиваль, який відвідають автори з 25 країн, міжнародний бібліофорум, благодійна акція для людей похилого віку «Третій вік: задоволення від читання», книжковий ярмарок, на якому буде представлено 250 видавництв з усіх областей України.
 

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