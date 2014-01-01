nus.in.ua, 8 вересня 2017, 12:51

З метою роз'яснення суб'єктам господарювання основних аспектів практичного застосування норм податкового законодавства 22 вересня 2017 року за адресою: м. Київ, грандхол «Хрещатик» готель «Хрещатик» (вул. Хрещатик, 14) відбудеться Національний податковий форум для платників податків на тему: «Трансфертне ціноутворення, прибуток, податок на додану вартість».

Контактна інформація організатора форуму – журналу «Вісник. Офіційно про податки»: Для реєстрації на участь у форумі необхідно заповнити заявку на сайті: www.visnyk.ua/forum. Додаткову інформацію можна отримати: (044) 501-06-42, (067) 506-32-64, mail@visnyk.ua

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