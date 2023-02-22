Про облік рахунків та електронних гаманців

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 1 серпня 2023 року банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей зобов’язані надсилати до контролюючого органу повідомлення про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників податків, визначених п. 69.1 ст. 69 Кодексу з дотриманням строків, встановлених п. 69.2 ст. 69 Кодексу, тобто у день відкриття/закриття рахунку/електронного гаманця.



Надмірно сплачені кошти можна повернути надіславши заяву через Електронний кабінет

Надіслати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пенi платник податків може в режимі «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету.

У запропонованій формі необхідно заповнити відповідні поля електронного документа, підписати та надіслати Заяву, при цьому реєстраційні дані платника податків заповнюються автоматично.

До Заяви платник може подати копію одного платіжного документа.

Заява подається платником до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми.

Контакти гарячих ліній ГУ ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//

Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua

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Приєднатись до офіційного каналу ДПС у Львівській області Телеграм: https://t.me/tax_service_Lviv

Повідомити про порушення податкового законодавства можна за допомогою чат-бота «StopViolationBot».



Від початку січня 2024 року податківцями Львівщини зареєструвано 1063 програмних РРО

Станом на 01.01.2024 року в Головному управлінні ДПС у Львівській області було зареєстровано 37 080 ПРРО.

За період з 01.01.2024 до 22.01.2024 року в ГУ ДПС у Львівській області зареєстровано 1063 ПРРО.

Нагадуємо, що безоплатний ПРРО від ДПС розміщено у відкритому доступі на відповідних цифрових платформах (завантажити можна за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/).



У 2023 році на користь органів ДПС вирішено 1481 справу на понад 2 млрд гривень

Станом на 01.01.2024 року на розгляді у судах різних інстанцій, з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 3988 справ на суму 8 272,4 млн гривень. Перехідні справи (справи минулих років) становили - 2256 на суму 6153,3 млн гривень. Решта справ – 1 732 на 2 119,05 млн грн – це справи, порушені у 2023 році.

У цілому з усіх категорій справ протягом січня-грудня 2023 року суди розглянули 1 681 справу на суму 2 610,8 млн гривень.

На користь ГУ ДПС у Львівській області вирішено 1 481 справу на суму 2 082,5 млн гривень (88,1% від кількості та 79,8% від суми розглянутих справ). З них по 1046 справах на суму 973,25 млн гривень провадження закінчено.



Щодо заповнення декларації з плати за землю

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що для зручності та допомоги платникам податків при складанні податкової звітності Державна податкова служба України розробила відеоролик «Заповнення податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)».

Переглянути відеоролик можна за посиланням

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/9609.html



Декларація екологічного податку за оновленою формою

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує платникам екологічного податку, що Податкова декларація екологічного податку подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №715, зі змінами, внесеними наказом від 07.09.2023 № 488.

Звертаємо увагу, що наказом МФ України від 07.09.2023 № 488 спрощено форму Декларації, з якої виключено рядки 8 додатків до неї та відповідні примітки, які пов’язані з обчисленням та декларуванням пені.

Інформація про зміну форми Декларації розміщено 10 листопада 2023 року на вебпорталі ДПС у розділі: Головна/Законодавство/Податкове законодавство/Накази/Наказ Міністерства фінансів України від 07.09.2023 № 488 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку».

Електронна форма чинної Декларації доступна для скачування на вебпорталі ДПС у розділі: Головна/Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів/Інші податки (код форми J 0302006 для юридичних осіб та F 0302006 для фізичних осіб).

Також форма Декларації наявна для заповнення в Електронному кабінеті платника.

Термін подання декларації екологічного податку за ІУ квартал 2023 року завершується 09 лютого 2024 року.



До уваги громадян!

Золочівська ДПІ звертає увагу, що громадяни, які протягом 2023 року отримували неоподатковувані доходи, зокрема, займалися торгівлею без державної реєстрації, в тому числі через мережу інтернет, зобов’язані до 1 травня поточного року подати декларацію про майновий стан та доходи.

Відповідно до п. 179.7 ст. 179 ПКУ фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій Декларації.

Нагадуємо, нова форма декларації передбачена наказом Міністерства фінансів України від 28.08.2023 року № 467 «Про затвердження Змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи».

В разі виникнення питань радимо звертатися за консультацією до Центру обслуговування платників Буської ДПІ.









У розділі «Онлайн-навчання» розміщено нові матеріали для платників

У розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС, який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати, розміщено нові матеріали.

У підрозділі «Загальні положення» розміщено матеріали, підготовлені за участі Державного податкового університету:

- Ставки оподаткування;

- Які податкові пільги та їх види встановлені чинним законодавством України;

- Які податкові періоди встановлені чинним законодавством України.

Нагадуємо, що у блоці «Загальні положення» розміщуються матеріали щодо загальних положень податкового законодавства (поняття, права та обов’язки платників, ставки, пільги, суб’єкти, об’єкти, податкові періоди, порядок сплати, податкова звітність тощо). Це дозволить платникам у разі необхідності швидко та зручно ознайомитися із необхідною інформацією.



Як отримати довідку про доходи через Електронний кабінет платника

Золочівська ДПІ повідомляє, що для зручності платників податків ДПС запроваджено електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді, засвідчених кваліфікованою електронною печаткою ДПС».

Для отримання довідки про доходи необхідно зайти на головну сторінку Електронного кабінету через вебпортал ДПС України (https://tax.gov.ua) або набравши в адресному рядку браузеру: https://cabinet.tax.gov.ua.

Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів – кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua.

Після авторизації у розділі «ЕК для громадян» необхідно обрати вкладку «Запит про суми виплачених доходів». У формі Запиту (F1301803) заповнити всі реквізити, підписати особистим ключем, зберегти та відправити запит.

За результатами обробки запиту до особистого Електронного кабінету надійде «Відповідь про суми виплачених Доходів та утриманих податків з Державного Реєстру фізичних осіб - платників податків», яку отримувач може переглянути, скачати чи роздрукувати.

Послугою можуть скористатися всі без виключення громадяни, а також державні службовці або члени їх сімей при поданні щорічної декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.



Про особливості кампанії декларування громадян

В Золочівській ДПІ відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником інспекції Романом Денисом щодо порядку декларування громадянами доходів, отриманих ними у 2023 році.

Посадовець зазначив основні випадки та способи подання декларації про майновий стан і доходи, а також наголосив на можливості подання декларації в електронній формі. Для зручності подання декларації в Електронному кабінеті платника створено електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи», який дозволяє сформувати декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, у т. ч. для використання права на податкову знижку. Часткове автоматичне предзаповнення декларації здійснюється на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податку, та відомостей про обʼєкти нерухомого чи рухомого майна. Також подати декларацію про майновий стан і доходи з метою декларування неоподаткованих доходів, для отримання податкової знижки громадяни можуть через мобільний застосунок «Моя податкова».







Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області