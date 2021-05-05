Про повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом

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ГУ ДПС у Львівській області

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2024 року № 88 втратила чинність Постанова КМУ від 17.03.2022 року № 300 «Деякі питання забезпечення безперебійного функціонування системи надання електронних довірчих послуг».Враховуючи вищевикладене повідомляємо, що Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Державної податкової служби України (далі КНЕДП ДПС) припинив автоматичне формування нових сертифікатів відкритих ключів користувачів за один день до закінчення строку чинності старих сертифікатів терміном на один рік.Нагадуємо, що усі користувачі ЕДП мають можливість повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом, без присутності у відокремленому пункті реєстрації терміном на 2 (два) роки за посиланням - https://ca.tax.gov.ua/manage-certificates on-line чи за допомогою Користувача ЦСК.Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть ті користувачі, які мають:- чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);- незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації, тощо);- особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.Також, інформацію по усім користувачам (заявникам) КНЕДП ДПС можна отримати за посиланням https://ca.tax.gov.ua/, в меню «Пошук сертифікатів та СВС», по реєстраційному номеру облікової картки платника податків.Контакт-центр ДПС на постійній основі надає фізичним та юридичним особам інформаційно-довідкові послуги з питань реєстрації та застосування РРО/ПРРО.Звернутись до Контакт-центру ДПС для отримання інформаційної підтримки з питань реєстрації, застосування РРО/ПРРО фізичні та юридичні особи мають можливість на вибір:за телефоном 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), громадяни, які перебувають за межами України за номером: +380 44 454 16 13 (в меню IVR потрібно обрати напрям «3»);електронною поштою на електронну адресу idd@tax.gov.ua (в полі тема потрібно зазначити «6005»);чатом через Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) (zir.tax.gov.ua).Скориставшись ЗІР, фізичні та юридичні особи можуть самостійно здійснити пошук відповіді на своє запитання у категорії 109 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань».Упродовж січня-лютого 2024 платниками податків Львівської області до зведеного бюджету перераховано майже 8975 млн грн податків зборів та інших обов’язкових платежів. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.Зокрема, надходження до загального фонду державного бюджету від платників Львівщини у січні – лютому становили 4436,1 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з минулим роком збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 17,3% або на 653,6 млн гривень. Упродовж лютого зібрано 2290,5 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. А це на 22,2% або на 416,6 млн гривень більше ніж у лютому 2023 року.Водночас до місцевих бюджетів Львівської області за два місяці цього року надійшло 4538,5 млн гривень податкових платежів. У лютому 2024 надходження податкових платежів до місцевих бюджетів становили 2409,4 млн гривень.Дякуємо платникам за фінансову підтримку держави!суб’єктами господарювання, які використовують програмні РРОЛіцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями видається органами ліцензування, якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 є територіальні органи ДПС.Для отримання такої ліцензії суб’єкт господарювання подає до органу ліцензування за місцем провадження діяльності заяву про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями у довільні формі.У заяві зазначає перелік програмних РРО, які знаходяться у місці торгівлі, їх фіскальні номери, дату реєстрації ПРРО в контролюючому органі та назву моделі ПРРО.Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 01 січня до 01 травня 2024 року в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2023 році.Згідно з п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку встановленому п. 170.1 ст. 170 ПКУ.Якщо орендар є фізичною особою, яка не є самозайнятою особою ((тобто, не є ФОП або особою, що провадить незалежну професійну діяльність), то особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету, є орендодавець - п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 ПКУ.Орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу. Сума отриманого доходу, нарахованого податкового зобов’язання та сплаченого протягом звітного податкового року податку за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається до податкового органу .У разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку – орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України.За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену ст. 119 прим. 1 ПКУ.З детальною інформацією щодо декларування доходів, одержаних у 2023 році, можна ознайомитися на вебпорталі ДПС у банері «Деклараційна кампанія 2024».Золочівська ДПІ нагадує, що з 01 січня до 01 травня 2024 року в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2023 році.Відповідно до норм розділу IV Податкового кодексу подати декларацію про майновий стан і доходи та задекларувати отримані доходи зобовʼязані платники, які отримували:окремі види доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнені від оподаткування (п. п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу);доходи від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів)) (п. п. 168.2.1 п.168.2 ст. 168 Кодексу);іноземні доходи (п. п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу).доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (ст. 177 Кодексу);доходи від здійснення незалежної професійної діяльності (ст. 178 Кодексу).Також зобов’язані подати декларації:іноземці, які за результатами звітного року набули статусу резидента України, які мають відобразити у податковій декларації доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст.170 Кодексу);платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п. 179.3 ст. 179 Кодексу).Подати податкову декларацію також мають право громадяни для отримання податкової знижки.З детальною інформацією щодо декларування доходів, одержаних у 2023 році, можна ознайомитися на вебпорталі ДПС у банері «Деклараційна кампанія 2024».Днями за участі начальника Золочівської ДПІ Романа Дениса відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія», під час якої посадовець відповів на питання громадян стосовно декларування доходів громадян, отриманих у 2023 році. Зокрема, надано роз’яснення щодо порядку декларування доходів, отриманих від продажу нерухомості, отримання спадщини тощо.Відповідно до п.п. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями ст.ст. 172 та 173 ПКУ.Порядок подання фізичними особами – платниками податку на доходи фізичних осіб Декларації встановлений ст. 179 ПКУ, згідно з п. 179.1 якої платник податку зобов’язаний подавати Декларацію відповідно до ПКУ.Водночас, п. 179.2 ст. 179 ПКУ визначено, що відповідно до ПКУ обов’язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема, від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розд. IV ПКУ.Тобто, фізична особа, яка отримала доходи від продажу об’єктів нерухомого та/або рухомого майна, з яких сплачено податок до нотаріального оформлення договорів купівлі-продажу відповідно до розд. IV ПКУ, не зобов’язана подавати річну Декларацію та відображати такі доходи у Додатку Ф4, за умови відсутності інших підстав для її подання.Золочівська ДПІ нагадує, що для реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій суб’єкт господарювання має сформувати в електронному вигляді Заяву про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф. №1-ПРРО (J/F 1316604), яка подається за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.У реєстраційній заяві за ф. №1-ПРРО зазначається локальний номер ПРРО, присвоєний такому ПРРО суб’єктом господарювання. Локальний номер ПРРО становить числовий номер, він є унікальним серед номерів, що присвоюються суб’єктом господарювання у довільному порядку ПРРО для його реєстрації та застосування у відповідній господарській одиниці.Локальний номер ПРРО зберігається за ПРРО до дати скасування реєстрації ПРРО.Фіскальним сервером здійснюється автоматизована обробка реєстраційної заяви за ф. №1-ПРРО, за результатами якої ПРРО реєструється, або формується відмова в реєстрації ПРРО.Про результати обробки реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, суб’єкту господарювання надається або направляється інформація засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій:- у день отримання реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, якщо реєстраційна заява за ф. №1-ПРРО, надійшла не пізніше 16.00 робочого (операційного) дня;- не пізніше наступного робочого дня, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО надійшла після 16.00 робочого (операційного) дня.Суб’єкту господарювання направляється інформація про реєстрацію ПРРО у другій квитанції, із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО. Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО.Золочівська ДПІ повідомляє, що за необхідності внесення змін до програмного реєстратора розрахункових операцій, зокрема, інформації щодо господарської одиниці, кваліфікованого електронного підпису тощо, спочатку необхідно закрити відкриту зміну.Відкриття робочої зміни відбувається на підставі технологічного повідомлення з типом відкриття зміни, яке автоматично формується програмним забезпеченням ПРРО при виконанні такої операції особою, яка здійснює розрахункові операції.Закриття робочої зміни здійснюється на підставі Z-звіту або технологічного повідомлення про закриття зміни, яке формує програмне забезпечення ПРРО після формування Z-звіту.Більше інформації про застосування ПРРО можна отримати на вебпорталі ДПС у банері «Програмні РРО» (http://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/).