Кампанія декларування - 2019: коли не подається декларація про майновий стан і доходи
Буське управління ГУ ДФС у Львівській області інформує, що з 1 січня розпочалась кампанія декларування доходів
громадян, яка
триватиме до 1 травня 2019 року. Відповідно
до п. 179.1 ст. 179 Податкового кодексу України платник податку зобов'язаний
подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у випадках, передбачених
розділом IV Кодексу.
Податкова декларація не подається, якщо платник податку отримував доходи( п.179.2 ст. 179 ПКУ):
- від податкових агентів, які згідно з IV розділом Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом Кодексу;
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб (далі – податок) відповідно до IV розділу Кодексу;
- у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.
Cектор організаційного забезпечення
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