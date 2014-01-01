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Кампанія декларування - 2019: коли не подається декларація про майновий стан і доходи

nus.in.ua, 13 лютого 2019, 11:44
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Кампанія декларування - 2019: коли не подається декларація про майновий стан і доходи

       Буське управління ГУ ДФС у Львівській області  інформує, що з 1 січня  розпочалась кампанія декларування доходів громадян, яка триватиме до  1 травня 2019 року. Відповідно до п. 179.1 ст. 179 Податкового кодексу України платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у випадках, передбачених розділом IV Кодексу.
     Податкова декларація  не подається, якщо платник податку отримував доходи( п.179.2 ст. 179 ПКУ):
 - від податкових агентів, які згідно з IV розділом Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
 - виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом Кодексу;
 - від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб (далі – податок) відповідно до IV розділу Кодексу;
 - у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.    
 
                                                                                      Cектор організаційного забезпечення

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