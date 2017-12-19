Оновлено ознаки доходів фізичних осіб до порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку для додатка 4ДФ

Буський сектор організації роботи управління організації роботи ГУ ДПС у Львівській області

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що наказом Міністерства фінансів від 26.12.2023 р. № 720 затверджено зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Форму Податкового розрахунку не змінено, але зміни внесено до:- додатка 1 до Порядку "Таблиця відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";– розділу 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» додатка 2 до Порядку.Зокрема, запроваджено нові ознаки доходів фізичних осіб:- 210 (допомога по частковому безробіттю),- 211 (компенсація за пошкоджену нерухомість під час війни).Крім того, внесено правки щодо ознак доходів фізичних осіб 111(дохід у вигляді виграшів та призів), 112 (інвестиційний прибуток від операцій з цінними паперами), 156 (вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування), 189 (основна сума боргу/кредиту, прощеного/анульованого кредитором), 193 (суми, на які зменшено/прощено борг шляхом реструктуризації) відповідно до чинних норм податкового законодавства.Відповідні ознаки при відображенні доходів у Додатку 4ДФ до Податкового розрахунку будуть застосовувати з 01.01.2024 року.Наказ від 26.12.2023 р. № 720 набере чинності з дня його офіційного опублікування.Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що для набуття або підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи відповідно до вимог підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 Податкового кодексу сільськогосподарські товаровиробники подають не пізніше 20 лютого поточного року:загальну податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групи;звітну податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групи;відомості про наявність земельних ділянок, які є невід’ємною частиною податкової декларації;розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва.Звертаємо увагу, що наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1935 від 09.11.2023 внесено зміни до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробника, подання якого є обов’язковим при набутті або підтвердженні статусу платника єдиного податку четвертої групи.Згідно із загальним правилом, визначеним Кодексом, до визначення нових форм декларацій (розрахунків) діють чинні форми декларацій (розрахунків).Водночас, враховуючи вимоги п.46.6 ст 46 Кодексу, Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробника (далі – Розрахунок) – це інформаційне декларування, яке містить економічні відомості про суб'єктів оподаткування, що не стосуються обчислення податків, тому нова форма такого Розрахунку, діюча відповідно до Наказу № 1935, є чинною у 2024 році.Державна податкова служба рекомендує платникам єдиного податку четвертої групи подати до 20 лютого 2024 року Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробника по новій формі звітності, а платникам, які вже подали Розрахунок, надати новий звітний Розрахунок.Нагадуємо, що четверту групу можуть обрати сільськогосподарські товаровиробники, в яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.При цьому зміни до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробника по новій формі звітності надають можливість платнику скоригувати загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника під кредитні резерви, що, в свою чергу, вплине на розмір частки сільськогосподарського товаровиробництва та на можливість залишення платника на спрощеній системі оподаткування.З метою належного адміністрування єдиного податку четвертої групи та забезпечення контролю цього податку ДПС України підготовила відповідний лист 3512/7/99-00-04-03-03-07 від 09.02.2024.Оновлено версію програмного забезпечення ПРРО від ДПСГоловне управління ДПС у Львівській області повідомляє про оновлення програмного забезпечення безоплатного ПРРО від ДПС для всіх версій застосунку (Android, iOS, Windows та Web-версія).Доопрацьований функціонал ПРРО від ДПС, зокрема, дозволяє здійснювати розрахункові операції з покупцями/споживачами на умовах оплати товару/послуги частинами (передплата/чергова сплата/остаточний розрахунок) всім суб’єктам господарювання, які не є платниками ПДВ.Розробку оновлених версій ПРРО реалізовано за підтримки проєкту EU Public Finance Management Support Programme for Ukraine (EU4PFM).Станом на 01.01.2024 року в Головному управлінні ДПС у Львівській області було зареєстровано 37 080 ПРРО. За період з 01.02.2024 по 08.02.2024 в ГУ ДПС у Львівській області зареєстровано 387 ПРРО.Триває Деклараційна кампанія – 2024. Прозвітувати про доходи, отримані протягом минулого року, громадяни та фізичні особи – підприємці мають у визначені законодавством строки.Так, граничні строки подання декларації:- до 01 травня року, наступного за звітним – для фізичних осіб – підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, та громадян.Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)).Важливо! За умови якщо у платника податку відсутні підтверджуючі документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлені згідно зі ст. 13 Кодексу, то відповідно до п. п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним;- протягом 20 календарних днів місяця наступного за календарним місяцем, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням – для фізичних осіб – підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) у разі припинення підприємницької діяльності.Важливо! У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;- не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду, – для резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання;- до 31 грудня (включно) року, наступного за звітним, – для фізичних осіб, у яких є право на податкову знижку.З нормативно-правовою базою та прикладами заповнення податкових декларацій можна ознайомитися на вебпорталі ДПС у банері «Деклараційна кампанія 2024».У січні 2024 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано 2145,6 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів.Однією із статей доходів до державного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Упродовж січня цього року до державного бюджету від платників Львівської області надійшло 412,7 млн гривень податку на доходи фізичних осіб.Золочівська ДПІ нагадує громадянам, що для звірки даних щодо плати за землю можна звернутися із відповідними документами письмово або в електронній формі (через меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету) до податкових органів за своїм місцем реєстрації або місцем знаходження будь-якої з земельних ділянок.Зокрема, щодо розміру площ та кількості земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності чи користуванні платника податку; права на користування пільгою зі сплати податку; розміру ставки земельного податку; нарахованої суми плати за землю.У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган, до якого звернувся платник плати за землю, проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).Також, у разі якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок або право на декілька земельних часток (паїв), щодо яких необхідно провести звірку даних, для її проведення такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження будь-якої з таких земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю) (абзац шостий п. 286.5 ст. 286 ПКУ).Фізичні особи з використанням кваліфікованого електронного підпису мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з плати за землю, в меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету чи в за стосунку «Моя податкова».Золочівська ДПІ повідомляє, що відповідно до п.п. 169.2.1 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).Згідно із п.п. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 ПКУ платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги.Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.Враховуючи вищевикладене, нормами ПКУ не передбачено щорічне подання заяви про застосування пільги.При цьому, якщо у платника податків виникає право на застосування податкової соціальної пільги з інших підстав ніж тих, які були зазначені у попередній заяві, то такий платник повинен надати нову заяву з відповідними підтверджуючими документами.Золочівська ДПІ нагадує, що застосування РРО/ПРРО є обов’язковим для всіх ФОП на загальній системі оподаткування та платників єдиного податку 2-4 груп у разі проведення розрахункових операцій за готівкові кошти та/або по безготівковому розрахунку, незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Разом з тим, законодавством встановлено перелік категорій платників,які мають право не використовувати РРО/ПРРО. Це:- ФОП - платники єдиного податку 1 групи;- суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села з використанням РК та КОРО (якщо у торговельному об’єкті не реалізуються підакцизні товари або якщо сільська рада не прийняла рішення про обов’язкове застосування РРО/ПРРО);- суб’єкти господарювання, які отримують кошти за реалізовані товари/послуги виключно за реквізитами розрахункового рахунку (в форматі IBAN), відкритого в установі банку, незалежно від способу оплати покупцем.Золочівська ДПІ звертає увагу, що з 30 січня 2024 року оновлено довідники податкових пільг. Зокрема, Довідник податкових пільг № 122/1 (втрати доходів бюджету) та Довідник інших податкових пільг №122/2. У довідниках міститься інформація про пільги з податку на прибуток підприємств, по платі за землю, податку на додану вартість, акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пільги по місцевих податках і зборах. Обидва документи опубліковані на вебсайті ДПС. Детально ознайомитися з оновленими довідниками пільг платники можуть за покликанням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html.В Золочівській ДПІ проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо новацій законодавста та камапанії щорічного декларування доходів громадян. На запитання платників відповідав начальник інспекції Роман Денис.- Чи застосовується податкова соціальна пільга до доходу працівника, який працює неповний робочий день?Відповідно до п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.У 2024 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 4240,00 грн. (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 3028,00 грн. х 1,4).Тобто, фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови, якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги.- Який порядок сплати податку при продажу рухомого майна фізичною особою іншій фізичній особі?Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню. При отримані фізичною особою протягом звітного (податкового) року доходу від продажу іншій фізичній особі:- другого об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою: для резидентів – 5 відс., нерезидентів – 18 відсотків;- третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за ставкою: для резидентів та нерезидентів – 18 відсотків.Нагадуємо, дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його ринкової вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).