Спілкуємось по телефону

nus.in.ua, 19 грудня 2017, 13:57

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань оподаткування податком на доходи фізичних осіб та застосування податкової соціальної пільги. На запитання платників відповідала головний державний інспектор сектору організації роботи ОДПІ Світлана Костецька.

Чи потрібно щорічно поновлювати заяву про застосування податкової соціальної пільги?

Щорічне поновлення заяви про застосування пільги Податковим кодексом не передбачено. Проте якщо у платника податків виникає право на застосування ПСП з інших підстав, ніж ті, які було зазначено у попередній заяві, такий платник повинен подати нову заяву з відповідними підтвердними документами.

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги (п.п. 169.2.2 п.169.2 ст.169 ПКУ).

Яка податкова соціальна пільга передбачена для одинокої матері?

Порядок надання податкових соціальних пільг встановлений статтею 169 Податкового кодексу України.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Згідно з п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 ПКУ платник податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150 відсотків суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, у 2017 році – 1200,0 грн. у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Платник податку, який має право на застосування податкової соціальної подає роботодавцю заяву на застосування пільги, до якої додає відповідні підтверджуючі документи.

Пільга надається до кінця року, в якому дитині виповнюється 18 років.

Який розмір нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб?

Відповідно до п.п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 розд. IV Податкового кодексу України не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (у 2017 році – 2240 грн.).

Чи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб подарунки до новорічних та різдвяних свят?

Відповідно до п.п. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків, якщо їх вартість не перевищує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (у 2017 році – 800,0 грн.).

Вартість дарунків, яка не перевищує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «160». Якщо вартість дитячих новорічних подарунків та квитків, яка надається платнику податків, перевищує у 2017 році – 800,0 грн., то сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. та відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «126», як додаткове благо.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ