До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері надання послуг (у тому числі платників, які надають послуги таксі)

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ГУ ДПС у Львівській області

Державна податкова служба України з метою інформування суб’єктів господарювання щодо законодавства у сфері здійснення розрахунків при надані послуг повідомляє наступне.Починаючи з 01.01.2022, припинили дію пільги щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних реєстраторів розрахункових операцій, встановлені пунктом 61 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.На сьогодні суб’єкти господарювання при наданні послуг зобов’язані проводити розрахунки за них через РРО та надавати таким споживачам послуг розрахункові документи встановленої форми та змісту.Поряд із цим, з метою повернення економіки України на довоєнний рівень та більш м’якого переходу суб’єктів господарювання у такий період, законодавець передбачив певні пом’якшення для бізнесу.Так, Законом України від 30.06.2023 № 3219-IX передбачено, що суб’єктів господарювання, які не здійснювали діяльності з продажу підакцизних товарів, купівлі/продажу іноземної валюти чи у сфері організації та проведення азартних ігор, звільнено від відповідальності за порушення вимог Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», вчинені ними у період з 01 січня 2022 року до 01 жовтня 2023 року.Також Законом № 3219-IX для підприємців – платників єдиного податку та тих, які не зареєстровані платниками ПДВ, передбачено ряд інших пом’якшень, зокрема, зменшено розміри штрафних (фінансових) санкцій із 100 – 150 % до 25 – 50 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг), відповідно, надано право у розрахункових документах зазначати назву товару (послуги) у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару (послуги) та ідентифікує належність такого товару (послуги) до товарної групи чи послуги.Звертаємо увагу, що з 01.10.2023 до суб’єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО, можуть застосуватись штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог Закону № 265.ДПС України наголошує на необхідності неухильного дотримання вимог чинного законодавства України з метою попередження настання негативних наслідків у майбутньому.Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що на вебпорталі ДПС України розміщені:- Керівництво користувача ПРРО ДПС (Android та iOS) (*.pdf та *.docx)- Керівництво користувача ПРРО ДПС (WEB-версія) (*.pdf та *.docx)- Керівництво користувача ПРРО ДПС (Windows) (*.pdf та *.docx)З керівництвом користувача безкоштовного ПРРО можна ознайомитися за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/kerivnitstvo-koristuvachaГоловне управління ДПС у Львівській області інформує, що відповідно до п.п. 165.1.56 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включається сума (вартість) благодійної допомоги, яка виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на користь:фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція (за винятком територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження), та/або вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах та взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад;фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», та взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад;фізичних осіб, які мешкають (мешкали) у населених пунктах, на території яких проводяться (проводилися) бойові дії під час дії воєнного, надзвичайного стану, та/або вимушено покинули місце проживання (тимчасово переміщені особи), у зв'язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) у тому числі у зв'язку із введенням воєнного, надзвичайного стану, підтвердженими у встановленому законом порядку.Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року № 397 «Деякі питання діяльності міжнародних благодійних організацій, їх філій та представництв», із змінами, установлено, що міжнародні благодійні організації, їх філії та представництва, які надають благодійну допомогу фізичним особам, переліченим у п.п. 165.1.56 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, зазначаються у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.Ведення Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги забезпечує Міністерство соціальної політики України відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, зі змінами.Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги є загальнодоступним на офіційному вебпорталі Міністерства соціальної політики України (https://www.msp.gov.ua) за посиланням: Головна/Нормативна база/Нормативні акти/Гуманітарна допомога/Інші/Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги.Враховуючи викладене, якщо дохід у вигляді благодійної допомоги, виплачується (надається) міжнародними благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на користь фізичних осіб, які зазначені у п.п. 165.1.56 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, то сума такої допомоги не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків.Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражено в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів (п. 164.4 ст. 164 Кодексу).Порядок оподаткування іноземних доходів визначений п. 170.11 ст. 170 Кодексу, відповідно до п.п. 170.11.1 якого у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою 18 відс., визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу, крім випадків, визначених цим підпунктом.Згідно з п.п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу, якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.Відповідно до п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу платник податку, що отримує, зокрема, іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок та військовий збір з таких доходів.При цьому особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку у контролюючих органах як особа, що провадить незалежну професійну діяльність (п.п. 168.2.2 п. 168.2 ст. 168 Кодексу).Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) визначено ст. 179 Кодексу.Враховуючи викладене, у разі якщо фізичною особою – підприємцем (резидентом України) отримується дохід з джерел за межами України у вигляді міжнародних грантів, то сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податків як іноземний дохід та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.При цьому фізична особа зобов’язана подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок (військовий збір) з таких доходів.В управлінні податкових сервісів Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що станом на 01.09.2023 року на обліку в податковій регіону перебувало 235,5 тисяч платників податків. Це на 13,6 тисяч платників більше, ніж на цю ж дату 2022 року. Із загальної кількості суб’єктів господарювання 91,7 тисяч – юридичних осіб та 143,8 тисяч – фізичних осіб-підприємців.Також на обліку в ГУ ДПС у області перебувають 142,8 тисячі платників єдиного внеску. З них – 1 367 юридичних осіб та 141 428 фізичних осіб.З початку року стали на облік в податкову регіону 16,8 тисяч суб’єктів господарювання, у т.ч. 2,1 тисячі – юридичних осіб та 14,7 тисяч – фізичних осіб-підприємців.Водночас за цей період припинили свою діяльність понад 8 тисяч суб’єктів господарювання: 636 юридичних осіб та 7436 – фізичних осіб-підприємців.Фахівці податкової нагадують, що у розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС платники можуть отримати корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати податків доповнено новими матеріалами.У підрозділі «Перегляд рішень територіальних органів ДПС у встановленому законодавством порядку» розміщено презентаційні матеріали на тему: «Аналіз причин, що слугували підставами для задоволення/залишення без задоволення скарг платників податків (єдиного внеску)».Підрозділ «Податкові перевірки» доповнено матеріалами:Щодо пом’якшень у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.Щодо особливостей проведення фактичних перевірок.У підрозділі «Робота з погашення податкового боргу» розміщено презентаційні матеріали на тему: «Зміст податкової застави. Коли виникає право податкової застави?».Розділ «Онлайн-навчання» мобільний. Він доповнюватиметься новими підрозділами відповідно до потреб платників податків. Вся інформація викладена у відео, презентаційних та текстових матеріалах, які постійно оновлюються та доповнюються.В Золочівській ДПІ проведено зустріч начальника інспекції Романа Дениса з представниками бізнес-спільноти району з метою надання роз`яснень порядку реєстрації РРО/ПРРО та повернення на довоєнну систему оподаткування, відповідно до Закону України від 30.06.2023 № 3219-IX.В ході заходу зазначено про переваги застосування ПРРО та порядок заповнення повідомлень за формою №20-ОПП, заяв на реєстрацію програмного РРО за ф. №1-ПРРО. Податкова служба надає можливість безкоштовного встановлення програмного РРО на будь-який комп’ютер, ноутбук або гаджет. Оновлена версія програмного забезпечення безоплатного ПРРО від ДПС для операційних систем Android та iOS доступна https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/».Також мова йшла про легалізацію найманої праці, сплату податкових зобов’язань по єдиному податку та єдиному внеску, декларування податкової знижки тощо.Золочівська ДПІ повідомляє, що відповідно до пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу платник податку має право включити до податкової знижки витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти таким платником податку та/або членом його сім’ї першого ступеня споріднення.Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи. Разом з декларацією необхідно надати платіжні та розрахункові документи, зокрема, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою, а також копії договорів в яких обов'язково повинно бути відображено вартість послуг і строк оплати за такі послуги,довідку про отримані у звітному році доходи у вигляді заробітної плати, копію паспорта та копію картки платника податків та документи, які підтверджують ступінь споріднення ( у разі компенсації вартості навчання члена сім’ї першого ступеня спорідненості.Декларацію для отримання податкової знижки за 2022 рік можна подати до 31грудня 2023 року.