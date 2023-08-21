Вся інформація щодо РРО/ПРРО – на вебпорталі ДПС

Головне управління ДПІ у Львівській області нагадує, що з 1 жовтня 2023 року, відповідно до норм Закону України № 3219, відновлюється застосування штрафних санкцій за порушення при використанні РРО/ПРРО. Звертаємо увагу, що суб’єкти господарювання самостійно обирають – РРО чи ПРРО буде застосовуватися для проведення розрахунків. При наданні переваги ПРРО, також самостійно обирають – безоплатний ПРРО від ДПС чи комерційний ПРРО. Щодо безоплатного ПРРО від ДПС, то програмне забезпечення розміщено у відкритому доступі на відповідних цифрових платформах.

Процедури реєстрації реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) встановлені порядками, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій». Зокрема, форми для реєстрації ПРРО та інструкції щодо їх заповнення знаходяться на вебпорталі ДПС України за покликанням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/formi-prro/

Окрім того, ДПС пропонує до застосування безоплатне ПРРО від ДПС, яке можна завантажити за покликанням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/formi-prro/



Платникам єдиного податку про норми Закону України №3219

Головне управління ДПІ у Львівській області нагадує, що Законом України від 30.06.2023 №3219-ІХ внесено зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Вказаним документом встановлено порядок та умови повернення суб'єктів господарювання, які використовували спрощену систему з особливостями оподаткування, на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання таких особливостей оподаткування, а також врегульовано питання визначення граничного обсягу доходу після повернення на ставку та групу єдиного податку. Зокрема, платники єдиного податку, які використовували особливості оподаткування із ставкою 2 відсотки, з 1 серпня 2023 року автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання таких особливостей оподаткування. Щодо новостворених суб’єктів господарювання, які з дня державної реєстрації обрали спрощену систему з особливостями оподаткування, то вони будуть переведені на ІІІ групу єдиного податку із ставкою 5 відсотків доходу. При цьому, дохід, отриманий у період застосування спрощеної системи з особливостями оподаткування, не включається до обсягу доходу, визначеного для відповідної групи платників єдиного податку, встановленого пунктом 291.4 статті 291 ПКУ.



З 1 жовтня 2023 року відновлюється застосування фінансових санкцій

Золочівська ДПІ нагадує суб’єктам господарювання про необхідність неухильного дотримання норм Закону України від 06.07.95 № 265/95-ВР щодо використання належним чином зареєстрованих РРО/ПРРО. Звертаємо увагу, що сучасний і зручний формат роботи програмних РРО – доступний кожному. При цьому, Державна податкова служба України пропонує власні безкоштовні програмні рішення для обліку розрахунків. При цьому консультаційну допомогу щодо налаштування ПРРО можна отримати у фахівців податкової служби. Слід пам’ятати, що відповідно до норм Закону України № 3219 з 1 жовтня 2023 року відновлюється застосування фінансових санкцій у разі встановлення контролюючими органами факту е проведення розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи.

Роз’яснення з питань реєстрації та застосування ПРРО розміщені на офіційному вебпорталі ДПС України у банері «Програмні РРО» https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/.



Про запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом

Платники податків мають право надіслати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та фондами соціального та пенсійного забезпечення за даними органів ДПС. Для цього слід скористатися меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету. Звертаємо увагу, що запит подається за формою F/J1300204. Відповідь на Запит платнику надсилається через Електронний кабінет не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня його отримання у вигляді витягу з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та фондами соціального та пенсійного забезпечення за формою F/J1400204. Слід пам’ятати, що витяг формується за період вибраний платником при створені запиту з урахуванням строків давності, станом на дату відправлення запиту до органів ДПС.



Про податкову знижку

Відповідно до норм Податкового кодексу, платники, які протягом попереднього звітного року понесли витрати, включені до відповідного переліку, мають право скористатися податковою знижкою. Для цього слід, до завершення поточного року, подати до контролюючого органу декларацію про майновий стан і доходи. Звертаємо увагу, що до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги). У разі, якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документа.

Щоб скористатися правом на отримання податкової знижки за 2022 рік необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до кінця 2023 року.



Податківці розповідають про фіскалізацію розрахункових операцій та легалізацію трудових відносин

В Золочівській ДПІ проведено практикуми з суб’єктами господарювання щодо застосування касових апаратів, новацій податкового законодавства.

Під час заходів платників проінформовано про зміни до Податкового кодексу, внесені Закон України від 30.06.2023 № 3219-ІХ. Також доведено порядок реєстрації РРО/ПРРО, переваги застосування програмного РРО. Платники можуть використовувати будь-який представлений на ринку програмний РРО залежно від своїх фінансових можливостей та функціональних потреб. Податкова служба надає можливість безкоштовного встановлення програмного РРО на будь-який комп’ютер, ноутбук або гаджет. Оновлена версія програмного забезпечення безоплатного ПРРО від ДПС для операційних систем Android та iOS доступна https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/.

Крім того, платникам нагадати про легалізацію найманої праці, погашення податкового боргу, комунікаційну податкову платформу та застосування податкової знижки.



Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області