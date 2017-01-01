Оподаткування благодійної допомоги

nus.in.ua, 21 лютого 2017, 12:27

Державна фіскальна служба України листом від 18.01.2017 р. N 971/6/99-99-13-02-03-15 надала роз’яснення щодо оподаткування окремих видів доходів з урахуванням норм Кодексу, які діяли у 2016 році.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України, пп. "а" пп. 165.1.54 п. 165.1 ст.165 якого передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума (вартість) благодійної допомоги виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України від 05 липня 2012 року N 5073-VI "Про благодійну діяльність та благодійні організації", на користь фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція, та/або вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах. Сума (вартість) зазначеної у цьому підпункті благодійної допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку, визначається згідно з пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Кодексу.

Підпунктом "б" пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 ПКУ визначено, що не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, яка надається згідно з пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України, що виникли у платників податку, визначених пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ. Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над таким розміром оподатковується за ставкою, встановленою п. 167.1 ст. 167 ПКУ, і платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням сум благодійної допомоги.

З 01.01.2017 Законом України від 20 грудня 2016 року N 1791-VIII змінено граничний розмір благодійної допомоги, що передбачений пп. "б" пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 ПКУ, який становить 500 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Відповідно до пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (у 2016 році - 1930 грн., у 2017 році - 2240 гривень). Сума перевищення нецільової допомоги над вказаним розміром включається податковим агентом до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, як інші доходи і підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ