Ви запитували – ми відповідаємо

В Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо кампанії декларування доходів громадян та застосування норм податкового законодавства. На запитання платників відповідав заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Андрій Біль.



Який термін декларування доходів від адвокатської діяльності ?



Відповідно до змін, запроваджених Законом України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», громадяни та фізичні особи які провадять незалежну професійну діяльність, для яких встановлено строки подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи підпунктом 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 Податкового Кодексу України мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до 1 липня 2020 року, а саме останній день подання декларації 30 червня 2020 року.

Таким чином, адвокати, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік до 1 липня 2020 року.

Суму податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, зазначену в річній податковій декларації платники податків самостійно сплачують до 1 жовтня 2020 року.

Звертаємо увагу, що подавати декларацію про доходи можна за допомогою Електронного кабінету. Для допомоги платникам податків ДПС запровадила серію відеоуроків, в яких роз’яснюється як правильно користуватися електронними сервісами.



Чи можна скористатись податковою знижкою при навчанні за кордоном?

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів -фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом.

Таким чином, право на податкову знижку виникає лише у платника податку - резидента за умови придбання товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб.

Понесені витрати на навчання за кордоном не належать до податкової знижки.





У яких випадках підприємцю слід подавати податкову декларацію з плати за землю?

Відповідно до п. 286.1 ст. 286 Податкового кодексу України підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Пунктом 286.2 ст. 286 ПКУ визначено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ (п. 286.5 ст. 286 ПКУ).

Відповідно до пункту 287.1 статті 287 ПКУ власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки (пункт 288.1 статті 288 ПКУ).

Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог ст.ст. 285 - 287 ПКУ (п. 288.7 ст. 288 ПКУ).

Враховуючи вищевикладене, якщо право власності на земельну ділянку, право постійного користування та/або право оренди земельної ділянки (земельних ділянок) оформлено на фізичну особу – підприємця, то така особа подає до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності).

У разі якщо право власності на земельну ділянку, право постійного користування та/або право оренди земельної ділянки оформлено на фізичну особу, то нарахування плати за землю (земельного податку та/або орендної плати) здійснює контролюючий орган (за місцем знаходження земельної ділянки), який надсилає (вручає) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення плати за землю.



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області

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