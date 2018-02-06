Ви запитували – ми відповідаємо

В Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо декларування доходів громадянами та нововведень у застосуванні РРО. На запитання платників відповідала завідувач сектору забезпечення роботи Ольга Шарабун. Чи декларуються доходи, отримані у вигляді спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою? Фізичні особи – платники податку, що одержали дохід у вигляді спадщини (подарунку), який згідно з п.п. «а» п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу України оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані включати вартість (суму) такої спадщини (подарунку) до складу загального річного оподатковуваного доходу та подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але за умови відсутності інших підстав для

В Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо декларування доходів громадянами та нововведень у застосуванні РРО. На запитання платників відповідала завідувач сектору забезпечення роботи Ольга Шарабун.



Чи декларуються доходи, отримані у вигляді спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою?



Фізичні особи – платники податку, що одержали дохід у вигляді спадщини (подарунку), який згідно з п.п. «а» п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу України оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані включати вартість (суму) такої спадщини (подарунку) до складу загального річного оподатковуваного доходу та подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але за умови відсутності інших підстав для подання декларації.



Фізична особа отримує дохід від здачі квартири в оренду. В який термін потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи?



Відповідно до п.п. 170.1.5. п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, то особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку - орендодавець. При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені Податковим кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, тобто протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу. Суми отриманого доходу, сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами року відображаються у річній податковій декларації. Тобто, податкову декларацію потрібно подавати один раз за результатами звітного року до 1 травня.



Чи включаються до складу податкової знижки витрати, понесені на лікування за наслідками 2019 року?



Податкова знижка по витратах, понесених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена сім’ї першого ступеня споріднення, за наслідками 2019 року платникам не надається, оскільки Закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування станом на 01.01.2020 не набрав чинності.



В чому полягає відмінність програмних реєстраторів розрахункових операцій від класичних?



Закони України від 20.09.2019 №128-IX та 129-IX щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг відкрили можливість використовувати замість традиційних РРО нову модель - програмні РРО. Але це не заміна класичних РРО, це альтернатива для платників використовувати новітні РРО. У той же час, класичні РРО, які є у продавців та які зареєстровані, вони залишаться та надалі будуть використовуватися. Але у платників з’явилася додаткова можливість застосовувати інший, кардинально новий вид РРО.

Програмний РРО, це фактично програма, яка може бути встановлена на будь- який гаджет (смартфон, планшет, ноутбук, комп’ютер), перетворюючи його на касовий апарат.

Для класичного РРО фіскалізація здійснюється в мікросхемі або в наборі мікросхем, яка знаходиться в середині фіскального блоку. У програмному РРО фіскалізація буде здійснюватись на фіскальному сервері ДПС. Це означає, що фактично сервером присвоюється фіскальний номер кожному чеку, який генерується таким програмним реєстратором по кожній розрахунковій операції. Після чого чек вважається фіскалізованим.



Як працюватиме "кешбек"?



Законом України від 20.10.2019 №129-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг" запроваджено так званий механізм "кешбеку". Тобто, з 1 жовтня 2020 року покупці сплативши за товар чи послугу від 850 грн. та більше, зможуть оскаржувати видані їм з порушеннями чеки.

Поскаржитись можливо лише через Електронний кабінет платника податків, використовуючи при цьому кваліфікований електронний підпис.

Скарга має містити:

– ПІБ, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, номер засобу зв'язку;

– дата придбання товарів (робіт, послуг);

– найменування та вартість придбаних покупцем товарів (робіт, послуг), найменування та/або податковий номер продавця, адреса господарської одиниці продавця або адреса місця придбання товарів;

– у разі придбання товарів через Інтернет – також зазначають сайт;

– перелік документів, отриманих покупцем (споживачем) від продавця товарів (робіт, послуг) разом із придбаним товаром (роботою, послугою);

– інформація про розрахунковий документ;

– номер банківського рахунку покупця (споживача), на який може бути перерахована компенсація.

Також до скарги обов'язково додають електронні копії документів або копії документів, отримані шляхом сканування отриманих покупцем від продавця товарів (робіт, послуг) разом із придбаним товаром (роботою, послугою), про які йдеться у скарзі.

Після перевірки скарги контролерами та застосування штрафних (фінансових) санкцій до порушника (за рахунок цих санкцій), покупець отримає свою компенсацію ("кешбек"), яка складе 100 % вартості придбаних товарів (робіт, послуг), зазначених у скарзі.





Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області