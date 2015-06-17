Якщо допущено помилку у повідомленні про прийняття працівника на роботу

nus.in.ua, 27 серпня 2019, 17:15



Буськe управління ГУ ДФС у Львівській області нагадує, що власник підприємства, установи, організації або фізична особа – підприємець до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором повинні подати до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомлення про прийняття такого працівника на роботу.

Обов’язок з подання повідомлення поширюється виключно на трудові відносини (у разі укладання трудового договору). Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджена постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413.

Пунктом 2 додатка до Постанови передбачені типи повідомлення: - "початкове" – у разі подання первинної інформації про прийняття працівника на роботу; - "скасовуюче" - у разі необхідності внесення змін до поданого повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Таким чином, у разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу подається повідомлення типу "скасовуюче" з помилковими даними і одночасно повідомлення типу "початкове" з правильними даними.



Оновлено форму декларації з туристичного збору



З 13 серпня набрав чинності наказ Мінфіну України «Про внесення змін до форми Податкової декларації з туристичного збору» від 08.05.2019 № 186, яким оновлено форму декларації з туристичного збору.

Так, у новій формі декларації передбачено Додаток «Розрахунок № податкових зобов'язань з туристичного збору», в якому зокрема зазначається кількість діб розміщення, розмір мінімальної заробітної плати та ставку податку в залежності від типу туризму (внутрішній або в’їзний).

Окрім цього, у Розділі ІІ Додатку здійснюється розрахунок авансових внесків з туристичного збору, а також вказуються реквізити рішення органу самоврядування про встановлення таких авансових внесків (що передбачено п. 268.7.1 ст. 268 Податкового кодексу України).

Також змінами передбачено, якщо суб'єкт господарювання є податковим агентом на території адміністративно-територіальних одиниць, які відповідають різним кодам за КОАТУУ органів місцевого самоврядування, але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним відповідним контролюючим органом, подається одна Податкова декларація з кількома додатками.



На Золочівщині відбулась зустріч з бізнесом



В Золочівській ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч заступника начальника управління Олени Заброцької з представниками бізнесу.

Під час спілкування висвітлювались питання адміністрування ПДВ, місцевих податків та ресурсних платежів, дотримання вимог трудового законодавства. Проінформовано про оновлені критерії ризиковості платника податку та критерії ризиковості здійснення операцій відповідно до листа ДФС України за № 1962/99-99-29-01-01 від 07.08.2019; про внесення змін до форми декларації з туристичного збору (наказ Мінфіну України від 08.05.2019 №186); про оновлену форму декларації акцизного податку та порядок її заповнення (наказ Мінфіну України від 08.05.2019 № 189).

Присутнім нагадали, що триває операція «Урожай – 2019», під час якої основна увага приділяється необхідності декларування доходів, отриманих від надання послуг з обробки землі громадянами, які мають у власному користуванні техніку та надають такі послуги іншим особам; офіційному оформленню трудових відносин з найманими працівниками, зайнятими у сільському господарстві на всіх етапах виробництва, зокрема, на етапі обробки та збирання урожаю, реалізації сільськогосподарської продукції.

Також обговорено можливості Електронного кабінету, а саме перегляду інформації щодо наявності заборгованостей та переплат.

Наприкінці зустрічі надано практичні поради щодо застосування норм податкового законодавства.



Якщо юридичною особою отримано право власності на нову земельну ділянку



Відповідно до п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій.



Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (п. 286.3 ст. 286 ПКУ).



Згідно з п. 286.4 ст. 286 ПКУ за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.



При зміні протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.



Нова звітна декларація подається до граничного строку подання за наявності звітної декларації за таким самим кодом класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України у разі встановлення платником невідповідності даних звітної або попередньої нової звітної декларації.



При наданні кількох нових звітних декларацій нарахування в особову картку платника податку проводиться відповідно даних останньої нової звітної декларації. При виникненні необхідності після граничного строку подання декларації здійснити уточнення податкового зобов’язання або уточнити дані минулих податкових періодів надається уточнююча декларація. Уточнююча декларація заповнюється з врахуванням даних останньої поданої декларації за рік, що уточнюється.



Отже, якщо платник податку на поточний рік подав звітну декларацію за земельні ділянки, що перебувають у його власності (користуванні), а протягом року отримав право власності (користування) на іншу земельну ділянку у тому ж населеному пункті, то такий платник має надати уточнюючу декларацію за місцезнаходженням таких земельних ділянок з урахуванням показників останньої поданої декларації за рік, що уточнюється, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (в якому відбулися зміни).



Про заповнення та подання звітності з єдиного внеску розповіли у Золочівській ДПІ



Днями в Золочівській ДПІ Буського управління Головного управління ДФС у Львівській області відбувся семінар – практикум з актуальних питань заповнення та подання звітності з єдиного внеску за участі фахівців Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

Під час заходу фахівці служб розповіли про особливості заповнення та подання звітності з єдиного соціального внеску, роз’яснили вимоги законодавства щодо оформлення найманих працівників та порядок виплати і оподаткування заробітної плати.

Також звернули увагу присутніх на можливості використання в роботі електронного сервісу ДФС України «Електронний кабінет платника». Скористатися цим сервісом можуть не лише юридичні особи та підприємці, але й будь-яка особа, яка бажає отримувати адміністративні послуги, консультації, здійснювати розрахунки з бюджетом, замовляти та отримувати довідки, звітувати в електронному вигляді.

Працівниками Пенсійного фонду запропоновано платникам (роботодавцям) зареєструватись на веб-порталі електронних послуг фонду, для того, щоб мати можливість самостійно отримувати електронні довідки про страховий стаж, сплату страхових внесків за своїх працівників, тощо.

На завершення зустрічі присутні отримали відповіді на свої запитання.





Щодо порядку включення установ та організацій до Реєстру неприбуткових



Буськe управління ГУ ДФС у Львівській області нагадує, що порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру затверджено постановою КМ України від 13.07.2016 №440 (далі – Порядок).

Включення неприбуткових організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр) здійснюється згідно із положеннями пп. 3 – 8 Порядку.

Так, абзацом восьмим п. 8 Порядку встановлено, що при відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, внести до Реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості.

При наявності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості або для виключення неприбуткової організації з Реєстру контролюючим органом готується відповідне рішення за формою згідно з додатком 2 до Порядку у двох примірниках, один з яких вручається такій організації у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а другий залишається в контролюючому органі (абзац дев’ятий п. 8 Порядку).

Враховуючи зазначене, при включенні неприбуткової установи (організації) до Реєстру контролюючий орган вносить до Реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої установи (організації) до Реєстру. При цьому рішення про включення (повторне включення) до Реєстру такій неприбутковій установі (організації) не надсилається. З переліком неприбуткових установ (організацій) включених до Реєстру можна ознайомитись у відкритій та приватній частинах Електронного кабінету, розміщеного на офіційному веб-порталі ДФС.



Cектор організаційного забезпечення