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Щодо можливості отримання громадянином України або іноземцем інформації про джерела/суми отриманих доходів

nus.in.ua, 23 січня 2018, 17:57
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Щодо можливості отримання громадянином України або іноземцем інформації про джерела/суми отриманих доходів

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       Для отримання відомостей про джерела/суми отриманих доходів громадянин України, іноземець або особа без громадянства звертається особисто або через представника до органу фіскальної служби за місцем проживання або до будь-якого органу фіскальної служби у разі, якщо така особа тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання, подає документ, що посвідчує особу, та заяву за формою № 10ДР.

      Представник додає до заяви за формою № 10ДР довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя.

      Іноземці та особи без громадянства звертаються до територіальних органів ДФС в областях та місті Києві, пред’являючи при цьому документ, що посвідчує особу, та засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

      Слід відмітити, що заява щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків фізичною особою також може бути подана до органу фіскальної служби засобами електронного зв’язку в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису. За результатами обробки запиту на електронну адресу платника надходить відповідь, що містить відомості про суми доходів. 

 Інформацію щодо електронного сервісу можна отримати на веб-порталі ДФС у рубриці:      

     Фізичним особам/Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді http://sfs.gov.ua./fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/.

     Отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру можна й у приватній частині (особистий кабінет) Електронного кабінету платника.

 

                                                                           Cектор організації роботи Буської ОДПІ

 

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