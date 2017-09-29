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Вдосконалено процедуру реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб

nus.in.ua, 1 грудня 2017, 14:54
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Вдосконалено процедуру реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб

Буська ОДПІ повідомляє, що з 21.11.2017 набрав чинності наказ Мінфіну України від 29.09.2017 №822 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків», яким вдосконалено процедуру реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі відповідно до норм статей 63 та 70 Податкового кодексу.

З метою створення комфортних умов для фізичних осіб – платників податків наказом № 822:

– передбачено, що реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого органу відповідної заяви;

– надана можливість громадянам України, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подати документи для реєстрації або внесення змін до Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу;

– розроблено нові форми Облікової картки (Повідомлення/Заяв про внесення змін/ отримання відомостей) та інших документів, пов’язаних з реєстрацією та/або внесенням змін до Державного реєстру.

Також удосконалено процедуру отримання фізичними особами відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Заява може бути подана до контролюючого органу у паперовому вигляді або засобами електронного зв’язку в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. За результатами обробки запиту на електронну адресу платника надходить відповідь, що містить відомості про суми доходів.

Отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру можна й у приватній частині (особистий кабінет) Електронного кабінету платника.

Цей електронний сервіс надає можливість громадянам отримувати відомості про себе з Державного реєстру в електронному вигляді, не звертаючись до органу ДФС.

Інформацію щодо електронного сервісу можна отримати на веб-порталі ДФС у рубриці: Фізичним особам/Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді http://sfs.gov.ua./fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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