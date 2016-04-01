«Гаряча лінія» відповідає

nus.in.ua, 24 квітня 2017, 16:58

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області на запитання платників щодо застосування норм податкового законодавства відповідала завідувач сектору обслуговування платників Ірина Лазорчик. Пропонуємо відповіді на деякі із запитань, які надійшли від платників під час сеансу телефонного зв’язку:

Викладач у 2016 році отримував доходи на двох роботах. Чи повинен він подавати декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня?

Ні, з 2017 року (за наслідками 2016 року) вже немає обов’язку подавати річну декларацію, якщо протягом року отримувались доходи від двох чи більше податкових агентів, оскільки з 1 січня 2016 року підпункт «є» пункту 176.1 статті 176, який встановлював такий обов’язок, виключено з Податкового кодексу.

Чи включаються до сум податкової знижки витрати за навчання на військовій кафедрі навчального закладу, що оплачуються згідно окремого договору?

Навчання на військовій кафедрі – це додаткова послуга навчального закладу, що не є обов’язковою у процесі безпосереднього навчання за обраним фахом, і оплачується окремо (додатково) від плати за навчання згідно з укладеним з вузом договором на навчання за певним фахом, тому включення таких витрат до податкової знижки чинним законодавством не передбачено.

Підприємець на спрощеній системі (перша група, без найманих) планує взяти відпустку на один місяць. Єдиний податок за цей період не сплачується, а як бути з єдиним соціальним внеском?

Закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не містить норм про звільнення підприємців – платників єдиного податку від сплати єдиного соціального внеску на період перебування у відпустці.

За яких умов у платника акцизного податку припиняється обов’язок з подачі декларацій?

Підпунктом 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України встановлено, що платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

При цьому платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Кодексу звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (пункт 49.2 стаття 49 Кодексу).

Також платники, визначені підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, а також платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений Кодекс звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді (пункт 49.2 примірник 1 стаття 49 Кодексу).

Отже, якщо платник не є особою, яка реалізує пальне або здійснює діяльність, яка не ліцензується, тобто у нього відсутні діючі (в т.ч. призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією та у звітному періоді у такого платника не виникли об’єкти оподаткування, або не з’явились показники, що підлягають декларуванню, то платник у такому звітному періоді не зобов’язаний подавати декларацію з акцизного податку.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ