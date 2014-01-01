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Щодо відповідальності за несвоєчасну сплату податку за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і д

nus.in.ua, 24 квітня 2017, 16:57
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Щодо відповідальності за несвоєчасну сплату податку за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і д

Відповідно до п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу України фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації. У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу.

Крім цього, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, - після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня.

Звертаємо увагу, що 03 травня 2017 року – останній день для подання громадянами податкової декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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