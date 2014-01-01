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Фізична особа, яка переобладнала автомобіль на газ, має право на податкову знижку

nus.in.ua, 15 березня 2017, 17:55
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Фізична особа, яка переобладнала автомобіль на газ, має право на податкову знижку

Платник податку має право включити до податкової знижки витрати у вигляді суми коштів, сплачених ним у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива (п.п.166.3.7 п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України).

Звертаємо увагу, що до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (п.п.166.2.1 п.166.2 ст.166 ПКУ).

Підстави для нарахування податкової знижки за 2016 рік ( із зазначенням конкретних сум) відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається до 31 грудня поточного року.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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