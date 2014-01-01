Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі припинення підприємницької діяльності
Буська ОДПІ нагадує, що фізична особа - підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою (частина восьма статті 4 Закону України від 15 травня 2003 року N°755-ІУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а отже і позбавляється статусу платника єдиного внеску.
Таким чином, останнім періодом, за який необхідно сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.
Термін сплати зобов'язань,визначених фізичною особою підприємцем або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, у Звіті з позначкою «ліквідаційний»,настає в день подання такого Звіту,відповідно єдиний внесок необхідно сплатити до дати подання Звіту включно.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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