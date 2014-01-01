До уваги платників податків!

nus.in.ua, 31 січня 2017, 15:53

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення семінарів - практикумів щодо порядку нарахування, утримання ПДФО, військового збору та заповнення податкового розрахунку за ф.1 ДФ:

- 03 лютого 2017 року з 14 год. до 15 год. в приміщенні Перемишлянського відділення Буської ОДПІ (м. Перемишляни, вул. Галицька, 26а, актовий зал).

- 03 лютого 2017 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Золочівського відділення Буської ОДПІ (м. Золочів, вул. Лермонтова,1, громадська приймальня).

Cектор організації роботи Буської ОДПІ