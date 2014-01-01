До уваги платників податків!

nus.in.ua, 3 січня 2017, 15:43

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення семінарів - практикумів щодо порядку заповнення та подання податкової звітності фізичними особами підприємцями на загальній системі оподаткування:

– 05 січня 2016 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Перемишлянського відділення Буської ОДПІ (м. Перемишляни, вул. Галицька, 26а, актовий зал).

– 05 січня 2016 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Золочівського відділення Буської ОДПІ (м. Золочів, вул. Лермонтова,1, громадська приймальня).

Cектор організації роботи Буської ОДПІ