До уваги платників податків!

nus.in.ua, 5 грудня 2016, 15:18

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення семінарів - практикумів на тему: « Нарахування та сплата єдиного внеску, новації законодавства»:

- 08 грудня 2016 року з 14 год. до 15 год. в приміщенні Перемишлянського відділення Буської ОДПІ (м. Перемишляни, вул. Галицька, 26а, актовий зал ).

- 09 грудня 2016 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Золочівського відділення Буської ОДПІ (м.Золочів, вул. Лермонтова,1, громадська приймальня).

Cектор організації роботи Буської ОДПІ