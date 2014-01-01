Проведено семінар для роботодавців Золочівщини

nus.in.ua, 27 січня 2017, 19:23

Нещодавно фахівці Золочівського відділення Буської ОДПІ, пенсійного фонду, управління соціального захисту населення провели семінар для суб`єктів господарювання Золочівщини за темою: «Мінімальна заробітна плата та гарантії її забезпечення, відповідальність за порушення трудового законодавства. Новації податкового законодавства».

Учасникам заходу були доведені зміни у трудовому законодавстві, які стосуються визначення мінімальної заробітної плати, організації оплати праці, гарантій забезпечення дотримання мінімальної заробітної плати відповідно до статей 95, 96 КЗпП України, статей 3, 3-1, 6 Закону України «Про оплату праці». Зокрема, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати (3200,0 грн.).Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. Також проінформували про розмірі фінансових санкцій за порушення законодавства про працю.

Фахівці фіскальної служби розповіли про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, про уточнення вимог до неприбуткових організацій. Також ознайомили із змінами, внесеними до плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, акцизного та єдиного податків. Особливу увагу приділили змінам в оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб, в нарахуванні та сплаті єдиного соціального внеску.

Крім цього, розповіли про особливості цьогорічної кампанії декларування доходів громадян.

Н завершення семінару присутні отримали буклети щодо змін у законодавстві з оплати праці.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ