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На зустрічі з бізнесом вивчали зміни у законодавстві про працю

nus.in.ua, 27 січня 2017, 19:20
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На зустрічі з бізнесом вивчали зміни у законодавстві про працю

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбулась зустріч керівника відділення Романа Дениса з суб’єктами господарювання району щодо дотримання законодавства про працю.
В ході заходу було висвітлені такі питання: підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року, яка з 1 січня 2017 року становить 3200 грн., вплив змін законодавства на базу оподаткування єдиним податком та єдиним внеском. Розглянуті приклади вирахування податку на доходи фізичних осіб при застосуванні податкової соціальної пільги. Окремим питанням присутні розглянули зміни у застосуванні фінансових санкцій за порушення законодавства про працю. Були опрацьовані вимоги Кодексу законів про працю України, зокрема, статті 265, в частині фінансових санкцій за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні, за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування й сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податків. Наголошено, що підвищення розміру мінімальної заробітної плати не може бути підставою для переведення працівника на неповний робочий час чи його звільнення.

На завершення Р.Денис закликав усіх роботодавців забезпечити дотримання вимог законодавства про оплату праці.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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