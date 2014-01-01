Фіскальна служба готує інвестиційний проект на розбудову пунктів пропуску на українсько - польському кордоні
Уряд планує виділити Державній фіскальній службі України кошти на фінансування Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску з отриманого кредиту Уряду Польщі на умовах пов’язаної допомоги. Відповідний законопроект направлено до Верховної Ради України.
Наразі фахівці ДФС готують інвестиційний план використання зазначених коштів.
Крім того, на найближчому засіданні Комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури українсько-польської Міжурядової координаційної ради буде розглянуто питання щодо розширення мережі прикордонних пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні.
Так, зокрема, передбачено відкриття нового пункту пропуску „Нижанковичі–Мальховичі” у рамках Угоди у формі обміну нотами між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про створення на українсько-польському державному кордоні міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення Нижанковичі–Мальховичі від 19.09.2012.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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