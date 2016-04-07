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Щодо проведення перерахунку суми податку на нерухоме майно при виявленні розбіжностей у податковому повідомленні-рішенні та документах платника?

nus.in.ua, 19 вересня 2016, 16:29
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Щодо проведення перерахунку суми податку на нерухоме майно при виявленні розбіжностей у податковому повідомленні-рішенні та документах платника?

 

Відповідно до п. 3 глави дев’ятої розд. ІV Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 № 422, з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, податкові повідомлення-рішення можуть бути скасовані (відкликані) на підставі:

 

заяви платника податку, поданої до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

 

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

 

права на користування пільгою із сплати податку; розміру ставки податку; нарахованої суми податку.

 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить протягом 10 робочих днів перерахунок суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
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