29 жовтня 2023 року, о 04:00, українці переводитимуть стрілки годинників на одну годину назад. Таким чином держава перейде на «зимовий» час.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.

Згідно з цим документом, в Україні годинники переводять кожного року в останню неділю жовтня, о четвертій годині ночі.

Перехід на «зимовий» час — переведення стрілок годинника на одну годину назад. Тобто, якщо на годину 04:00, то їх слід поставити на 03:00. Таким чином, вранці 29 жовтня українці спатимуть на одну годину довше.

Сучасні електронні ґаджети самі здійснять переведення, а на старих механічних годинниках це потрібно зробити вручну.