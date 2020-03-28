Новини Золочівщини
15:20, 28 жовтня 2023
12
0

Вранці 29 жовтня українці спатимуть на одну годину довше

Вранці 29 жовтня українці спатимуть на одну годину довше
Gazeta
Фото: НУС
29 жовтня 2023 року, о 04:00, українці переводитимуть стрілки годинників на одну годину назад. Таким чином держава перейде на «зимовий» час.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.
Згідно з цим документом, в Україні годинники переводять кожного року в останню неділю жовтня, о четвертій годині ночі.
Перехід на «зимовий» час — переведення стрілок годинника на одну годину назад. Тобто, якщо на годину 04:00, то їх слід поставити на 03:00. Таким чином, вранці 29 жовтня українці спатимуть на одну годину довше.
Сучасні електронні ґаджети самі здійснять переведення, а на старих механічних годинниках це потрібно зробити вручну.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Цієї ночі Україна перейде на літній час
Цієї ночі Україна перейде на літній час
28.03.20, Новини Золочівщини
Година Землі 2018 - сьогодні у всьому світі вимкнуть світло
Година Землі 2018 - сьогодні у всьому світі вимкнуть світло
24.03.18, Новини Золочівщини
Ремонт по-російськи
Ремонт по-російськи
20.12.14, Анекдоти
Цікаві факти зі всього світу
Цікаві факти зі всього світу
13.02.14, Факти
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.