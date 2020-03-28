Цієї ночі Україна перейде на літній час

Перехід на літній час в Україні відбудеться у ніч з 28 на 29 березня. У неділю, 29 березня, о 3.00 стрілки годинника необхідно перевести на одну годину вперед. Так що недільного ранку українцям доведеться прокинутися на одну годину раніше.

Про це повідомляє департамент технічного регулювання та метрології Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Переведення годинника на літній і зимовий час регламентується постановою Кабміну №?509 від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

Згідно з постановою Кабміну, на території України встановлено наступний порядок обчислення часу: переведення годинникової стрілки щорічно здійснюється в останню неділю березня о 3.00 на одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 4.00 на одну годину назад.

Для зменшення негативного впливу переходу на літній час на організм людини, медики рекомендують:

оптимізувати фізичні і емоційні навантаження;

дотримуватися здорового раціону харчування;

збільшити час прогулянок на свіжому повітрі;

намагатися не спати напередодні вдень;

закінчити користуватися гаджетами за годину до сну;

провітрювати приміщення;

відмовитися від надмірної кількості кави і міцного чаю.



