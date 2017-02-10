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Золочівський ліцей – у ТОП-200 шкіл України за результатами НМТ 2023 року
До ТОП-200 шкіл України за результатами НМТ 2023 року ввійшов наш Золочівський ліцей.
Рейтинг складений інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua».
Для укладання рейтингу загальноосвітніх закладів використано результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Школи України в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Спробуємо довідатись, як відреагував колектив ліцею на цю приємну новину. Усім респондентам ми ставили однакові запитання: «Чи знаєте Ви про рейтинг? Ваші думки з цього приводу? Що для Вас означає «ліцей»?»
Директор ліцею Ольга Климук:
«Звісно, новина дуже приємна. Потрапити в ТОП-200 шкіл України почесно і відповідально. Щоправда, через сум’яття перших днів навчального року ми ще не встигли відзначити свій успіх. Але учнівське самоврядування вже готує щось цікавеньке з цього приводу.
Ліцей – специфічний навчальний заклад. У нас нема початкової школи – навчаються лише учні 8-11 класів. Тому, напевно, і ставлення до навчання більш, так би мовити, «доросле»: свідомий вибір профілю, відповідальне виконання домашніх завдань, багато проєктної діяльності, дещо суворіша дисципліна на уроках. У нас вітається висловлення власної думки, обґрунтоване і тактовне. Більшість уроків у розкладі – спарені, тобто по два уроки з одного предмета. Це зменшує навантаження при виконані домашніх завдань і водночас дає змогу вчителю більш продуктивно розпланувати навчальний час. Педагоги ставляться до учнів, як до дорослих, – звертаються на «Ви», усіляко підтримують атмосферу взаємоповаги і толерантності. Стимулюємо роботу учнівського самоврядування, вчимося довіряти молоді організацію та проведення значної частини позакласних заходів, дискутуємо на досить незвичні для нас теми. Це цікаво і пізнавально. Діти змінились – і це потрібно враховувати. Ми вчимо їх – вони вчать нас. Взаємовигідний процес! А ще, звісно, має значення те, що нас відносно не багато – у цьому навчальному році в нас навчається 150 учнів. «Сховатись» практично неможливо – усе на виду і всі на виду. Але найбільше, чим ми пишаємось, – це чудесні, розумні і талановиті діти і суперпрофесійні педагоги! «Кістяк» колективу сформований давно – це педагоги з величезним досвідом і власними напрацюваннями. До підбору нових кадрів підходимо дуже виважено. Щоправда, зараз це вкрай складно – рівень заробітної плати, на жаль, не мотивує молодих людей працювати в освіті. Ось так усе разом і дає хороший результат».
Заступник директора Ірина Антонівна Чикайло:
«Я працюю в ліцеї більш як 30 років. За цей час «випустилось» багато дітей. Майже третина сьогоднішніх ліцеїстів – це діти наших колишніх випускників. Я вважаю, що це показник. Очевидно, що наша праця була оцінена. І це приємно. До різного виду рейтингів ставлюся дуже обережно. Вважаю, що все ж таки думка батьків та учнів – найкращий критерій для оцінювання нашої роботи. Хоча не заперечую, ТОП-200 по Україні – це таки круто! А враховуючи те, що в Україні станом на сьогодні працює 12 тис. 926 закладів загальної середньої освіти – це дуже круто! Та й у рейтингу закладів Львівської області ми виглядаємо дуже пристойно! Безперечно, що це надихає. Честь громади ми не посоромили! Будемо очікувати реакції нашого засновника, адже заохочення – це вагомий чинник стимулювання в будь-якій сфері!
Щодо того, що для мене означає «ліцей», відповім так: насамперед ліцей – це гідне випробування себе, своїх знань, здібностей. По друге, це серйозна підготовка до студентського життя. І найголовніше – тут панує атмосфера щирого, емоційного спілкування та родинного тепла. Демократичні взаємини між учителями та учнями спонукають до наполегливого навчання. Ми (педагоги) докладаємо зусиль, щоб наш випускник був гармонійною особистістю: усебічно розвиненим, здатним критично мислити і застосовувати здобуті знання, здатним приймати відповідальні рішення, змінювати світ, поважати свою і чужу гідність. Для цього працюємо, шукаємо нові підходи, змінюємось відповідно до нових викликів. Наприклад, у цьому навчальному році запровадили у 8 класі вивчення 2-х іноземних мов – англійської і німецької, освоюємо профільне навчання у старшій школі. Ураховуючи матеріальну базу, кадровий склад та перспективний план створення академічних ліцеїв, визначилися на доцільності профілів гуманітарного спрямування – українська мова, англійська мова, історія. Це наші пріоритети».
Президент учнівського самоврядування ліцею Анастасія Ткач:
«ТОП-200 – це дуже високий рівень. І це мотивує: потрібно «тримати планку»! Ми це розуміємо і будемо старатись, щоб показати не гірший результат. Тим паче, що це збігається з нашими власними планами. Напевно, кожен ліцеїст скаже, що ліцей – особливе місце. Для мене це точно так, адже тут я змогла «знайти себе». Ліцей допоміг мені зрозуміти, чим я хочу займатися в майбутньому. А ще це купа нових друзів, новий досвід, нові знання».
Ярина Ковалик, ліцеїстка 11 класу:
«Увійти у ТОП-200 кращих закладів України – дуже престижно! Безперечно, що це стимул для нас – цьогорічних ліцеїстів випускних класів. Для мене ліцей – особливе місце, яке залишить безліч теплих спогадів. Це «наш будиночок кольору сонця». Ліцей дав мені можливість знайти нових друзів, набути досвіду та навчитися нового».
Катя, учениця восьмого класу (новоприйнята):
«Про рейтинг ми почули від старшокласників – і це круто! Ні краплі не шкодую про свій перехід у ліцей! Тут дуже комфортно, усі один одного знають – і через це приємно вчитися та комунікувати.»
Діана Литвин (випуск 2023):
«Ми горді, що наші досягнення вивели ліцей на таке почесне місце! Це наш вклад в історію закладу! Ліцей – це місце, яке за такий короткий проміжок часу встигло стати рідним. У його стінах були як перемоги, так і провали, дзвінкий сміх, закохані погляди та радість. Мабуть, фраза: «Дім—це не місце, дім — це люди» таки справді має долю правди, адже ліцей подарував мені дуже багато близьких людей, і цим він став особливим. Це як однокласники, які стали сім'єю, так і вчителі, які були наставниками, учили не тільки української мови чи алгебри, а й життєвої правди та людяності. Разом з тим, викладачі прагнули, аби ми досягли висот і наполегливо готували нас до екзаменів. Навіть коли ми не хотіли, коли опускали руки. Вони наполегливо вчили нас, за це їм окрема вдячність!»
Андрій Стельмах (випускник ліцею):
«Вітаю ліцейну родину! Ліцей завжди був, є і буде найкращим!»
Марія Лапсюк (випуск 1998):
«Тішуся, що є такий рейтинг, і що ліцей увійшов у ТОП-200!
Ліцей для мене — ріст, розвиток, самореалізація, мотивація рухатись вперед та ставити собі нові цілі!
Ліцей народив багато лідерів, які ведуть за собою та лідерів, які вміють гуртувати команди… Тоді у цьому ліцею допомогли Галина Василівна Гевко та Іван Іванович Бондаренко, але крім них теж було дуже багато крутих Викладачів з великої букви та крутих людей, з яких хотілось брати приклад!»
Рейтинг складений інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua».
Для укладання рейтингу загальноосвітніх закладів використано результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Школи України в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Спробуємо довідатись, як відреагував колектив ліцею на цю приємну новину. Усім респондентам ми ставили однакові запитання: «Чи знаєте Ви про рейтинг? Ваші думки з цього приводу? Що для Вас означає «ліцей»?»
Директор ліцею Ольга Климук:
«Звісно, новина дуже приємна. Потрапити в ТОП-200 шкіл України почесно і відповідально. Щоправда, через сум’яття перших днів навчального року ми ще не встигли відзначити свій успіх. Але учнівське самоврядування вже готує щось цікавеньке з цього приводу.
Ліцей – специфічний навчальний заклад. У нас нема початкової школи – навчаються лише учні 8-11 класів. Тому, напевно, і ставлення до навчання більш, так би мовити, «доросле»: свідомий вибір профілю, відповідальне виконання домашніх завдань, багато проєктної діяльності, дещо суворіша дисципліна на уроках. У нас вітається висловлення власної думки, обґрунтоване і тактовне. Більшість уроків у розкладі – спарені, тобто по два уроки з одного предмета. Це зменшує навантаження при виконані домашніх завдань і водночас дає змогу вчителю більш продуктивно розпланувати навчальний час. Педагоги ставляться до учнів, як до дорослих, – звертаються на «Ви», усіляко підтримують атмосферу взаємоповаги і толерантності. Стимулюємо роботу учнівського самоврядування, вчимося довіряти молоді організацію та проведення значної частини позакласних заходів, дискутуємо на досить незвичні для нас теми. Це цікаво і пізнавально. Діти змінились – і це потрібно враховувати. Ми вчимо їх – вони вчать нас. Взаємовигідний процес! А ще, звісно, має значення те, що нас відносно не багато – у цьому навчальному році в нас навчається 150 учнів. «Сховатись» практично неможливо – усе на виду і всі на виду. Але найбільше, чим ми пишаємось, – це чудесні, розумні і талановиті діти і суперпрофесійні педагоги! «Кістяк» колективу сформований давно – це педагоги з величезним досвідом і власними напрацюваннями. До підбору нових кадрів підходимо дуже виважено. Щоправда, зараз це вкрай складно – рівень заробітної плати, на жаль, не мотивує молодих людей працювати в освіті. Ось так усе разом і дає хороший результат».
Заступник директора Ірина Антонівна Чикайло:
«Я працюю в ліцеї більш як 30 років. За цей час «випустилось» багато дітей. Майже третина сьогоднішніх ліцеїстів – це діти наших колишніх випускників. Я вважаю, що це показник. Очевидно, що наша праця була оцінена. І це приємно. До різного виду рейтингів ставлюся дуже обережно. Вважаю, що все ж таки думка батьків та учнів – найкращий критерій для оцінювання нашої роботи. Хоча не заперечую, ТОП-200 по Україні – це таки круто! А враховуючи те, що в Україні станом на сьогодні працює 12 тис. 926 закладів загальної середньої освіти – це дуже круто! Та й у рейтингу закладів Львівської області ми виглядаємо дуже пристойно! Безперечно, що це надихає. Честь громади ми не посоромили! Будемо очікувати реакції нашого засновника, адже заохочення – це вагомий чинник стимулювання в будь-якій сфері!
Щодо того, що для мене означає «ліцей», відповім так: насамперед ліцей – це гідне випробування себе, своїх знань, здібностей. По друге, це серйозна підготовка до студентського життя. І найголовніше – тут панує атмосфера щирого, емоційного спілкування та родинного тепла. Демократичні взаємини між учителями та учнями спонукають до наполегливого навчання. Ми (педагоги) докладаємо зусиль, щоб наш випускник був гармонійною особистістю: усебічно розвиненим, здатним критично мислити і застосовувати здобуті знання, здатним приймати відповідальні рішення, змінювати світ, поважати свою і чужу гідність. Для цього працюємо, шукаємо нові підходи, змінюємось відповідно до нових викликів. Наприклад, у цьому навчальному році запровадили у 8 класі вивчення 2-х іноземних мов – англійської і німецької, освоюємо профільне навчання у старшій школі. Ураховуючи матеріальну базу, кадровий склад та перспективний план створення академічних ліцеїв, визначилися на доцільності профілів гуманітарного спрямування – українська мова, англійська мова, історія. Це наші пріоритети».
Президент учнівського самоврядування ліцею Анастасія Ткач:
«ТОП-200 – це дуже високий рівень. І це мотивує: потрібно «тримати планку»! Ми це розуміємо і будемо старатись, щоб показати не гірший результат. Тим паче, що це збігається з нашими власними планами. Напевно, кожен ліцеїст скаже, що ліцей – особливе місце. Для мене це точно так, адже тут я змогла «знайти себе». Ліцей допоміг мені зрозуміти, чим я хочу займатися в майбутньому. А ще це купа нових друзів, новий досвід, нові знання».
Ярина Ковалик, ліцеїстка 11 класу:
«Увійти у ТОП-200 кращих закладів України – дуже престижно! Безперечно, що це стимул для нас – цьогорічних ліцеїстів випускних класів. Для мене ліцей – особливе місце, яке залишить безліч теплих спогадів. Це «наш будиночок кольору сонця». Ліцей дав мені можливість знайти нових друзів, набути досвіду та навчитися нового».
Катя, учениця восьмого класу (новоприйнята):
«Про рейтинг ми почули від старшокласників – і це круто! Ні краплі не шкодую про свій перехід у ліцей! Тут дуже комфортно, усі один одного знають – і через це приємно вчитися та комунікувати.»
Діана Литвин (випуск 2023):
«Ми горді, що наші досягнення вивели ліцей на таке почесне місце! Це наш вклад в історію закладу! Ліцей – це місце, яке за такий короткий проміжок часу встигло стати рідним. У його стінах були як перемоги, так і провали, дзвінкий сміх, закохані погляди та радість. Мабуть, фраза: «Дім—це не місце, дім — це люди» таки справді має долю правди, адже ліцей подарував мені дуже багато близьких людей, і цим він став особливим. Це як однокласники, які стали сім'єю, так і вчителі, які були наставниками, учили не тільки української мови чи алгебри, а й життєвої правди та людяності. Разом з тим, викладачі прагнули, аби ми досягли висот і наполегливо готували нас до екзаменів. Навіть коли ми не хотіли, коли опускали руки. Вони наполегливо вчили нас, за це їм окрема вдячність!»
Андрій Стельмах (випускник ліцею):
«Вітаю ліцейну родину! Ліцей завжди був, є і буде найкращим!»
Марія Лапсюк (випуск 1998):
«Тішуся, що є такий рейтинг, і що ліцей увійшов у ТОП-200!
Ліцей для мене — ріст, розвиток, самореалізація, мотивація рухатись вперед та ставити собі нові цілі!
Ліцей народив багато лідерів, які ведуть за собою та лідерів, які вміють гуртувати команди… Тоді у цьому ліцею допомогли Галина Василівна Гевко та Іван Іванович Бондаренко, але крім них теж було дуже багато крутих Викладачів з великої букви та крутих людей, з яких хотілось брати приклад!»
Ірина Домарецька
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