Золочівський ліцей – у ТОП-200 шкіл України за результатами НМТ 2023 року

Ірина Домарецька



«Звісно, новина дуже приємна. Потрапити в ТОП-200 шкіл України почесно і відповідально. Щоправда, через сум’яття перших днів навчального року ми ще не встигли відзначити свій успіх. Але учнівське самоврядування вже готує щось цікавеньке з цього приводу.Ліцей – специфічний навчальний заклад. У нас нема початкової школи – навчаються лише учні 8-11 класів. Тому, напевно, і ставлення до навчання більш, так би мовити, «доросле»: свідомий вибір профілю, відповідальне виконання домашніх завдань, багато проєктної діяльності, дещо суворіша дисципліна на уроках. У нас вітається висловлення власної думки, обґрунтоване і тактовне. Більшість уроків у розкладі – спарені, тобто по два уроки з одного предмета. Це зменшує навантаження при виконані домашніх завдань і водночас дає змогу вчителю більш продуктивно розпланувати навчальний час. Педагоги ставляться до учнів, як до дорослих, – звертаються на «Ви», усіляко підтримують атмосферу взаємоповаги і толерантності. Стимулюємо роботу учнівського самоврядування, вчимося довіряти молоді організацію та проведення значної частини позакласних заходів, дискутуємо на досить незвичні для нас теми. Це цікаво і пізнавально. Діти змінились – і це потрібно враховувати. Ми вчимо їх – вони вчать нас. Взаємовигідний процес! А ще, звісно, має значення те, що нас відносно не багато – у цьому навчальному році в нас навчається 150 учнів. «Сховатись» практично неможливо – усе на виду і всі на виду. Але найбільше, чим ми пишаємось, – це чудесні, розумні і талановиті діти і суперпрофесійні педагоги! «Кістяк» колективу сформований давно – це педагоги з величезним досвідом і власними напрацюваннями. До підбору нових кадрів підходимо дуже виважено. Щоправда, зараз це вкрай складно – рівень заробітної плати, на жаль, не мотивує молодих людей працювати в освіті. Ось так усе разом і дає хороший результат».«Я працюю в ліцеї більш як 30 років. За цей час «випустилось» багато дітей. Майже третина сьогоднішніх ліцеїстів – це діти наших колишніх випускників. Я вважаю, що це показник. Очевидно, що наша праця була оцінена. І це приємно. До різного виду рейтингів ставлюся дуже обережно. Вважаю, що все ж таки думка батьків та учнів – найкращий критерій для оцінювання нашої роботи. Хоча не заперечую, ТОП-200 по Україні – це таки круто! А враховуючи те, що в Україні станом на сьогодні працює 12 тис. 926 закладів загальної середньої освіти – це дуже круто! Та й у рейтингу закладів Львівської області ми виглядаємо дуже пристойно! Безперечно, що це надихає. Честь громади ми не посоромили! Будемо очікувати реакції нашого засновника, адже заохочення – це вагомий чинник стимулювання в будь-якій сфері!Щодо того, що для мене означає «ліцей», відповім так: насамперед ліцей – це гідне випробування себе, своїх знань, здібностей. По друге, це серйозна підготовка до студентського життя. І найголовніше – тут панує атмосфера щирого, емоційного спілкування та родинного тепла. Демократичні взаємини між учителями та учнями спонукають до наполегливого навчання. Ми (педагоги) докладаємо зусиль, щоб наш випускник був гармонійною особистістю: усебічно розвиненим, здатним критично мислити і застосовувати здобуті знання, здатним приймати відповідальні рішення, змінювати світ, поважати свою і чужу гідність. Для цього працюємо, шукаємо нові підходи, змінюємось відповідно до нових викликів. Наприклад, у цьому навчальному році запровадили у 8 класі вивчення 2-х іноземних мов – англійської і німецької, освоюємо профільне навчання у старшій школі. Ураховуючи матеріальну базу, кадровий склад та перспективний план створення академічних ліцеїв, визначилися на доцільності профілів гуманітарного спрямування – українська мова, англійська мова, історія. Це наші пріоритети».Президент учнівського самоврядування ліцею Анастасія Ткач:«ТОП-200 – це дуже високий рівень. І це мотивує: потрібно «тримати планку»! Ми це розуміємо і будемо старатись, щоб показати не гірший результат. Тим паче, що це збігається з нашими власними планами. Напевно, кожен ліцеїст скаже, що ліцей – особливе місце. Для мене це точно так, адже тут я змогла «знайти себе». Ліцей допоміг мені зрозуміти, чим я хочу займатися в майбутньому. А ще це купа нових друзів, новий досвід, нові знання».«Увійти у ТОП-200 кращих закладів України – дуже престижно! Безперечно, що це стимул для нас – цьогорічних ліцеїстів випускних класів. Для мене ліцей – особливе місце, яке залишить безліч теплих спогадів. Це «наш будиночок кольору сонця». Ліцей дав мені можливість знайти нових друзів, набути досвіду та навчитися нового».«Про рейтинг ми почули від старшокласників – і це круто! Ні краплі не шкодую про свій перехід у ліцей! Тут дуже комфортно, усі один одного знають – і через це приємно вчитися та комунікувати.»«Ми горді, що наші досягнення вивели ліцей на таке почесне місце! Це наш вклад в історію закладу! Ліцей – це місце, яке за такий короткий проміжок часу встигло стати рідним. У його стінах були як перемоги, так і провали, дзвінкий сміх, закохані погляди та радість. Мабуть, фраза: «Дім—це не місце, дім — це люди» таки справді має долю правди, адже ліцей подарував мені дуже багато близьких людей, і цим він став особливим. Це як однокласники, які стали сім'єю, так і вчителі, які були наставниками, учили не тільки української мови чи алгебри, а й життєвої правди та людяності. Разом з тим, викладачі прагнули, аби ми досягли висот і наполегливо готували нас до екзаменів. Навіть коли ми не хотіли, коли опускали руки. Вони наполегливо вчили нас, за це їм окрема вдячність!»«Вітаю ліцейну родину! Ліцей завжди був, є і буде найкращим!»«Тішуся, що є такий рейтинг, і що ліцей увійшов у ТОП-200!Ліцей для мене — ріст, розвиток, самореалізація, мотивація рухатись вперед та ставити собі нові цілі!Ліцей народив багато лідерів, які ведуть за собою та лідерів, які вміють гуртувати команди… Тоді у цьому ліцею допомогли Галина Василівна Гевко та Іван Іванович Бондаренко, але крім них теж було дуже багато крутих Викладачів з великої букви та крутих людей, з яких хотілось брати приклад!»