Вечір ліцейних спогадів

nus.in.ua, 10 лютого 2017, 10:38

Час летить із надзвичайною швидкістю. Здавалося б, ще недавно випускники ліцею сиділи за партами, поспіхом виконували домашнє завдання, вчили на перервах вірші, а сьогодні… Кожен із них сам будує свій шлях, займається своєю справою та відкриває для себе щоразу щось нове. Але всіх їх єднає те, що вони, безперечно, знають, що таке дух ліцею. Як би сумно не звучало, але все, що залишилося, – це згадки про найщасливіші роки у рідних стінах. І чим далі від нас йдуть ті роки, тим теплішими й ціннішими стають спогади про ліцей.

5 лютого відбувся традиційний вечір зустрічі випускників. Це свято-зустріч об’єднало усіх ліцейних друзів, які мали можливість згадати усі приємні моменти, знову відчути незабутню ліцейну атмосферу, поділитися враженнями із друзями та насолодитися концертом. Без сумнівів, наш заклад пишається своїми випускниками, які знайшли своє місце у цьому житті, стали добрими спеціалістами та шанованими людьми. Піснями, танцями, теплими словами зустрічав ліцей своїх колишніх вихованців. На завершення свята прозвучав ліцейний гімн у виконанні випускників усіх років.

Відомий французький письменник Антуан де Сент–Екзюпері писав: «Усі ми родом із дитинства», а ми додамо, що усі наші випускники родом з ліцею, «будиночку кольору сонця», який ніколи їх не забуде та завжди буде радий зустрічі.







Каріна Бокшо,

ліцеїста групи Е-3