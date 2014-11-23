Президент МОК зробив нову заяву щодо санкцій проти РФ і Білорусі

Томас Бах зазначив, що на міжнародних турнірах також не має бути присутньою символіка РФ і Білорусі.



Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав спортивні федерації не відмовлятися від санкцій проти РФ і Білорусі.



Бах здав позитивний тест на коронавірус напередодні і з цієї причини не зміг виступити на форумі Глобальної асоціації міжнародних спортивних федерацій, проте його промову прочитав віце-президент МОК Нг Сер Міанг.



"Санкції проти російського і білоруського урядів повинні і будуть залишатися непохитними. Рекомендації про те, що ви, міжнародні федерації, не повинні визнавати спортивні змагання в Росії і Білорусі і що жодна національна символіка цих країн не повинна демонструватися на будь-яких спортивних заходах, повинні залишитися в силі”



Тому ми повинні вводити санкції проти тих, хто винен у розв’язанні війни, російського і білоруського урядів. Ви всі з перших вуст знаєте, як важко замкнути це коло тими захисними заходами, які нам довелося прийняти. Ось чому ми повинні продовжувати досліджувати шляхи подолання нашої дилеми за допомогою цих захисних заходів для спортсменів.



Ми можемо зробити це надійним способом, якщо ми, Олімпійський рух, самі залишимося єдиними. Ми можемо зробити це тільки якщо ви, міжнародні федерації, будете дотримуватися наших рекомендованих санкцій і захисних заходів”, – наводить заяву Баха Inside the Games.



Відзначимо, що в середині листопада президент МОК Томас Бах на саміті G20 в Індонезії виступив проти відсторонення російських спортсменів через військову агресію РФ в Україні.



Заява Баха на саміті G20 жорстко розкритикував олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк.



Крім того, в червні Бах заявив, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою” і унеможливлює "чесність проведення змагань”.



Відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на заяву Томаса Баха, назвавши його слова "кроком до виправдання тероризму”.