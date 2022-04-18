Новини Золочівщини
Через обстріл інфраструктури в Стрийському районі затримується низка поїздів
Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia повідомляє про затримки низки поїздів у результаті обстрілу інфраструктури в Стрийському районі Львівської області:
№ 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя;
№ 18 Львів — Харків;
№ 37 Ужгород — Одеса;
№ 13 Київ — Солотвино;
№ 45 Ужгород — Харків;
№ 96 Рахів — Київ;
№ 95 Київ — Рахів;
№ 1 Івано-Франківськ — Харків;
№ 43 Івано-Франківськ — Київ;
№ 14 Солотвино — Київ;
№ 38 Одеса — Ужгород;
№ 25 Рахів — Одеса;
№ 29 Київ — Ужгород.
Сьогодні впродовж дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:
№ 6155 Львів — Лавочне;
№ 6187 Львів — Мукачево;
№ 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до станції Лавочне).
Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів 2 червня не курсуватиме.
Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються.
Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками.
№ 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя;
№ 18 Львів — Харків;
№ 37 Ужгород — Одеса;
№ 13 Київ — Солотвино;
№ 45 Ужгород — Харків;
№ 96 Рахів — Київ;
№ 95 Київ — Рахів;
№ 1 Івано-Франківськ — Харків;
№ 43 Івано-Франківськ — Київ;
№ 14 Солотвино — Київ;
№ 38 Одеса — Ужгород;
№ 25 Рахів — Одеса;
№ 29 Київ — Ужгород.
Сьогодні впродовж дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:
№ 6155 Львів — Лавочне;
№ 6187 Львів — Мукачево;
№ 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до станції Лавочне).
Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів 2 червня не курсуватиме.
Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються.
Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками.
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