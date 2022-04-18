Через обстріл інфраструктури в Стрийському районі затримується низка поїздів

Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia повідомляє про затримки низки поїздів у результаті обстрілу інфраструктури в Стрийському районі Львівської області:

№ 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя;

№ 18 Львів — Харків;

№ 37 Ужгород — Одеса;

№ 13 Київ — Солотвино;

№ 45 Ужгород — Харків;

№ 96 Рахів — Київ;

№ 95 Київ — Рахів;

№ 1 Івано-Франківськ — Харків;

№ 43 Івано-Франківськ — Київ;

№ 14 Солотвино — Київ;

№ 38 Одеса — Ужгород;

№ 25 Рахів — Одеса;

№ 29 Київ — Ужгород.

Сьогодні впродовж дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:

№ 6155 Львів — Лавочне;

№ 6187 Львів — Мукачево;

№ 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до станції Лавочне).

Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів 2 червня не курсуватиме.

Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються.

Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками.