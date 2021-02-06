На дев'яти трасах обмежили рух через снігопади

На дев'яти трасах на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині через сильні снігопади та ожеледицю обмежили рух вантажівок.

З дев’ятої години ранку рух транспорту обмежили на дорогах:

М-06 Київ – Чоп (від Гамаліївки до Миколаєва)

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська

М-10 Львів – Краковець

М-11 Львів - Шегині

Н-13 Львів – Самбір – Ужгород

Н-17 Львів – Радехів – Луцьк

Р-15 Ковель – Володимир Волинський – Червоноград – Жовква

Крім цього, на Львівщині можуть додатково обмежувати рух вантажівок та пасажирських автобусів, якщо ті заважатимуть роботі спецтехніки.