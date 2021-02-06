Новини Золочівщини
08:56, 11 лютого 2021
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На дев'яти трасах обмежили рух через снігопади

На дев'яти трасах обмежили рух через снігопади
Gazeta
Фото: НУС
На дев'яти трасах на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині через сильні снігопади та ожеледицю обмежили рух вантажівок.
З дев’ятої години ранку рух транспорту обмежили на дорогах:
М-06 Київ – Чоп (від Гамаліївки до Миколаєва)
М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська
М-10 Львів – Краковець
М-11 Львів - Шегині
Н-13 Львів – Самбір – Ужгород
Н-17 Львів – Радехів – Луцьк
Р-15 Ковель – Володимир Волинський – Червоноград – Жовква
Крім цього, на Львівщині можуть додатково обмежувати рух вантажівок та пасажирських автобусів, якщо ті заважатимуть роботі спецтехніки.
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